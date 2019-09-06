9 numaraya ikmalde sorun yok
Suriye'de İdlib bölgesinde geçen ay rejim güçlerinin Han Şeyhun’u ele geçirmesinden sonra çevrelediği, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait Morik’teki 9 numaralı gözlem kulesinin ikmal yolunun açık olduğu bildirildi.
Hürriyet’in güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Morik’teki gözlem noktasında görev yapan askerlerin gıda ve mühimmat dahil her türlü ihtiyaçları İdlib’deki diğer gözlem kulelerinden karşılanıyor. Önceki gün Morik’teki gözlem kulesine, ağırlıkla gıda ihtiyacını karşılamak için askeri konvoyun gittiğini doğrulayan aynı kaynaklar, “Morik’teki gözlem kulesine giden ikmal yolu hiçbir zaman kapanmamıştı. Morik ve diğer gözlem kulelerinde görev yapan personelin tüm ihtiyaçları planlandığı gibi karşılanıyor. Herhangi bir gözlem kulesinin kapanması söz konusu değil” bilgisini paylaştı. Esad birliklerinin Morik’te TSK gözlem kulesinin birkaç yüz metre yakınına kadar gelmesinden sonra Rusya askeri polisi provokatif girişimleri önlemek amacıyla rejim güçleri ile TSK arasında konuşlanarak geçici bir karakol kurmuştu. Bu arada Türkiye’ye ait insansız hava uçaklarının dün öğleden önce İdlib üzerinde uçtukları öğrenildi.
YPG’DEN BARZANİ TV’SİNE YASAK
Terör örgütü YPG hâkimiyetindeki bölgede dikkat çekici bir gelişme yaşandı. YPG, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’ye yakın yayın kuruluşu ‘Kürdistan 24’ kanalının Suriye’nin kuzeydoğusunda faaliyetlerini yasakladı. Uygulamaya Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin yanısıra Almanya ve Avusturya’daki bazı insan hakları kuruluşları yayınlandıkları ortak bir bildiriyle tepki gösterdi. Bildiride, “Bu tutum temel özgürlüklerin ihlali anlamına gelmektedir” denildi.
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