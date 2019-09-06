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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ANKARA
06.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

9 numaraya ikmalde sorun yok

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9 numaraya ikmalde sorun yok

Suriye'de İdlib bölgesinde geçen ay rejim güçlerinin Han Şeyhun’u ele geçirmesinden sonra çevrelediği, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait Morik’teki 9 numaralı gözlem kulesinin ikmal yolunun açık olduğu bildirildi.

Hürriyet’in güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Morik’teki gözlem noktasında görev yapan askerlerin gıda ve mühimmat dahil her türlü ihtiyaçları İdlib’deki diğer gözlem kulelerinden karşılanıyor. Önceki gün Morik’teki gözlem kulesine, ağırlıkla gıda ihtiyacını karşılamak için askeri konvoyun gittiğini doğrulayan aynı kaynaklar, “Morik’teki gözlem kulesine giden ikmal yolu hiçbir zaman kapanmamıştı. Morik ve diğer gözlem kulelerinde görev yapan personelin tüm ihtiyaçları planlandığı gibi karşılanıyor. Herhangi bir gözlem kulesinin kapanması söz konusu değil” bilgisini paylaştı. Esad birliklerinin Morik’te TSK gözlem kulesinin birkaç yüz metre yakınına kadar gelmesinden sonra Rusya askeri polisi provokatif girişimleri önlemek amacıyla rejim güçleri ile TSK arasında konuşlanarak geçici bir karakol kurmuştu. Bu arada Türkiye’ye ait insansız hava uçaklarının dün öğleden önce İdlib üzerinde uçtukları öğrenildi.

YPG’DEN BARZANİ TV’SİNE YASAK

Terör örgütü YPG hâkimiyetindeki bölgede dikkat çekici bir gelişme yaşandı. YPG, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’ye yakın yayın kuruluşu ‘Kürdistan 24’ kanalının Suriye’nin kuzeydoğusunda faaliyetlerini yasakladı. Uygulamaya Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin yanısıra Almanya ve Avusturya’daki bazı insan hakları kuruluşları yayınlandıkları ortak bir bildiriyle tepki gösterdi. Bildiride, “Bu tutum temel özgürlüklerin ihlali anlamına gelmektedir” denildi.

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