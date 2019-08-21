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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sevil ERKUŞ/ANKARA
21.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"9 numara yerinde kalacak"

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"9 numara yerinde kalacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’de Türk askeri konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin “Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız. İşin o noktaya gelmesini temenni etmeyiz” dedi. Esad rejiminin Han Şeyhun’u ele geçirmesinin ardından Morik’teki 9’uncu Türk gözlem noktasının çember altında kalması üzerine buradaki misyonun başka bir bölgeye çekilme ihtimalinin sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu, “Şu anda bunu başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok. Arkadaşlarımız gerekli tedbirleri, güvenlikle ilgili askeri tedbirleri alıyorlar” diye konuştu. El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

RUSYA’NIN AÇIKLAMASI DOĞRU DEĞİL

“İdlib’de sükûnetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Esasen İdlib, Suriye’nin geleceği bakımından kritik bir konu. Rejim ve muhalefet arasında devam eden Astana süreci ve her an açıklayabileceğimiz anayasa komisyonu gibi güven arttırıcı adımlar bakımından önemli bir konu. Burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejim siyasi çözüme fazla inanmadığı için askeri çözümü zorlamaya başladı. Rejimin garantörü kim? Rusya ve İran. Rusya’nın ‘Oralardan taciz geliyor’ açıklaması artık doğru değil. Zaten menzil açısından da son derece uzak.

GENELKURMAY BAŞKANLARI GÖRÜŞTÜ

Bu saldırıdan sonra da Rus muhataplarımızla temasa geçtik. Genelkurmay Başkanımız muhatabı Gerasimov ile telefonda görüştü. Aynı şekilde diğer arkadaşlarımız da görüşüyor. Gerek olursa ben de Lavrov’la (Rusya Dışişleri Bakanı) görüşürüm. Buradaki çatışmalar durdurulmazsa Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Putin’le görüşür. Ruslarla şu anda her düzeyde temaslarımız var hem dünkü (önceki gün) tacizle ilgili hem de İdlib’de genel bir ateşkesin tesis edilmesi için temaslarımızı sürdürüyoruz. 

REJİM ATEŞLE OYNAMAMALI

Gözlem noktaları Rusya ve İran’la yaptığımız mutabakat çerçevesinde kurulmuştur. Şu anda bunu (9’uncu gözlem noktası) başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yoktur. Görevini sürdürecek. Arkadaşlarımız güvenlikle ilgili askeri tedbirleri alıyorlar. Sahada zaten istihbarat unsurları mevcut. Burada rejimin de esasen ateşle oynamaması gerekiyor. Biz burada kendi askerimizin ve gözlem noktalarımızın güvenliği için ne gerekiyorsa onu yaparız. Bu konudaki kararlılığımızı da zaten herkes biliyor. İşin o noktaya gelmesini temenni etmeyiz. Bir an önce siyasi sürece ve diğer konulara odaklanmamız lazım.

BİZİM KENDİ PLANIMIZ VAR

(ABD ile yürütülen güvenli bölge müzakereleri) Anlaştığımız konular var, anlaşamadığımız konular var. Müzakere süreci olmazsa bizim kendi planımız var. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, harekât konusunda hazırlıklarımız var.”

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