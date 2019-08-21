"9 numara yerinde kalacak"

RUSYA’NIN AÇIKLAMASI DOĞRU DEĞİL

“İdlib’de sükûnetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Esasen İdlib, Suriye’nin geleceği bakımından kritik bir konu. Rejim ve muhalefet arasında devam eden Astana süreci ve her an açıklayabileceğimiz anayasa komisyonu gibi güven arttırıcı adımlar bakımından önemli bir konu. Burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejim siyasi çözüme fazla inanmadığı için askeri çözümü zorlamaya başladı. Rejimin garantörü kim? Rusya ve İran. Rusya’nın ‘Oralardan taciz geliyor’ açıklaması artık doğru değil. Zaten menzil açısından da son derece uzak.

GENELKURMAY BAŞKANLARI GÖRÜŞTÜ

Bu saldırıdan sonra da Rus muhataplarımızla temasa geçtik. Genelkurmay Başkanımız muhatabı Gerasimov ile telefonda görüştü. Aynı şekilde diğer arkadaşlarımız da görüşüyor. Gerek olursa ben de Lavrov’la (Rusya Dışişleri Bakanı) görüşürüm. Buradaki çatışmalar durdurulmazsa Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Putin’le görüşür. Ruslarla şu anda her düzeyde temaslarımız var hem dünkü (önceki gün) tacizle ilgili hem de İdlib’de genel bir ateşkesin tesis edilmesi için temaslarımızı sürdürüyoruz.

REJİM ATEŞLE OYNAMAMALI

Gözlem noktaları Rusya ve İran’la yaptığımız mutabakat çerçevesinde kurulmuştur. Şu anda bunu (9’uncu gözlem noktası) başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yoktur. Görevini sürdürecek. Arkadaşlarımız güvenlikle ilgili askeri tedbirleri alıyorlar. Sahada zaten istihbarat unsurları mevcut. Burada rejimin de esasen ateşle oynamaması gerekiyor. Biz burada kendi askerimizin ve gözlem noktalarımızın güvenliği için ne gerekiyorsa onu yaparız. Bu konudaki kararlılığımızı da zaten herkes biliyor. İşin o noktaya gelmesini temenni etmeyiz. Bir an önce siyasi sürece ve diğer konulara odaklanmamız lazım.

BİZİM KENDİ PLANIMIZ VAR

(ABD ile yürütülen güvenli bölge müzakereleri) Anlaştığımız konular var, anlaşamadığımız konular var. Müzakere süreci olmazsa bizim kendi planımız var. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, harekât konusunda hazırlıklarımız var.”