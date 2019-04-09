9 Nisan son depremler listesi! Nerelerde deprem oldu?
Son depremler, 9 Nisan Salı gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 9 Nisan tarihli son depremler listesi
Son depremler listesi, 9 Nisan Salı günü birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Saat kaçta ve hangi büyüklükte deprem olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden son depremler araştırmasını gerçekleştiriyor. İşte, 9 Nisan Salı gününün ilk dakikaları itibariyle gerçekleşen depremlerin listesi;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:17:31 36.5103 28.7287 8.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
07:16:23 37.1097 28.2805 4.3 -.- 1.5 -.- YENICE-(MUGLA)
06:59:48 36.4603 28.7283 5.0 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ
06:35:05 37.4985 29.4155 9.2 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)
06:34:13 38.4700 26.6148 7.3 -.- 2.2 -.- BALIKLIOVA-URLA (IZMIR)
05:59:44 41.5543 43.6857 4.6 -.- 2.5 -.- GURCISTAN
05:50:59 38.3958 39.1395 7.5 -.- 2.2 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
05:48:20 38.3060 43.1067 5.0 -.- 2.8 -.- GEVAS (VAN)
05:37:14 37.4273 29.3817 10.4 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM (DENIZLI)
05:30:03 38.4042 26.8183 3.2 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
04:36:31 37.4163 29.4888 4.8 -.- 1.3 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI)
04:10:49 39.5575 25.9998 5.4 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
04:06:12 38.7358 38.1778 5.0 -.- 2.6 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA)
03:47:23 37.4468 35.8078 20.8 -.- 1.3 -.- KOZAN (ADANA)
03:09:51 36.4460 28.6192 25.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
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