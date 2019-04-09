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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.04.2019 - 07:40, Son Güncelleme:

9 Nisan son depremler listesi! Nerelerde deprem oldu?

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9 Nisan son depremler listesi! Nerelerde deprem oldu?

Son depremler, 9 Nisan Salı gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 9 Nisan tarihli son depremler listesi

Son depremler listesi, 9 Nisan Salı günü birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Saat kaçta ve hangi büyüklükte deprem olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden son depremler araştırmasını gerçekleştiriyor. İşte, 9 Nisan Salı gününün ilk dakikaları itibariyle gerçekleşen depremlerin listesi;

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:17:31 36.5103 28.7287 8.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
07:16:23 37.1097 28.2805 4.3 -.- 1.5 -.- YENICE-(MUGLA)
06:59:48 36.4603 28.7283 5.0 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ
06:35:05 37.4985 29.4155 9.2 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)
06:34:13 38.4700 26.6148 7.3 -.- 2.2 -.- BALIKLIOVA-URLA (IZMIR)
05:59:44 41.5543 43.6857 4.6 -.- 2.5 -.- GURCISTAN
05:50:59 38.3958 39.1395 7.5 -.- 2.2 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
05:48:20 38.3060 43.1067 5.0 -.- 2.8 -.- GEVAS (VAN)
05:37:14 37.4273 29.3817 10.4 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM (DENIZLI)
05:30:03 38.4042 26.8183 3.2 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
04:36:31 37.4163 29.4888 4.8 -.- 1.3 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI)
04:10:49 39.5575 25.9998 5.4 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
04:06:12 38.7358 38.1778 5.0 -.- 2.6 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA)
03:47:23 37.4468 35.8078 20.8 -.- 1.3 -.- KOZAN (ADANA)
03:09:51 36.4460 28.6192 25.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

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