9 Mayıs Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
9 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 9 Mayıs Perşembe günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 9 Mayıs Perşembe gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 9 Mayıs tarihli son depremler listesi.
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:04:01 35.6748 26.5613 56.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
05:23:30 39.5737 28.8533 2.0 -.- 2.0 -.- CAMHARMAN-DURSUNBEY (BALIKESIR)
03:28:34 40.5958 27.2155 14.6 -.- 1.1 -.- ERIKLICE-SARKOY (TEKIRDAG)
03:25:13 36.1432 29.6375 26.8 -.- 2.0 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA)
03:15:07 39.1780 27.5998 5.4 -.- 1.6 -.- SOMA (MANISA)
01:23:45 37.1375 28.6695 5.0 -.- 1.9 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
01:02:54 36.4333 28.6807 7.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
00:12:39 39.4465 26.2187 11.7 -.- 1.6 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
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