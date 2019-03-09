Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı | 9 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun bin 199'uncu hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 199'uncu hafta çekilişi, MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapıldı. Zenginlik hayallerinin değişmeyen adresi MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. İşte, 9 Mart 2019 tarihli bin 199'uncu hafta Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
9 MART ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Bir süredir gelecek haftaya devreden ve vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. İşte, Sayısal Loto'da bin 199'uncu hafta sonuçları...
21:15'te başlayan çekiliş sonucu kazanan numaralar şunlar oldu; 8 - 18 - 29 - 43 - 45- 49
SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1198'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 11 milyon 84 bin 741 lira 31 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 149 kişi 4 bin 106 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 818 kişi 67 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 123 bin 390 kişi 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 370 bin 124 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı Hasılattan KDV olarak 1 milyon 515 bin 952 lira 30 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 849 bin 507 lira 32 kuruş kamuya aktarılacak.
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