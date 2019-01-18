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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/DHA
18.01.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

9 kurşunla öldürdü! Savunması pes dedirtti...

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9 kurşunla öldürdü! Savunması pes dedirtti...

Bursa’nın Karacabey ilçesinde eniştesi Bülent Söken’i (40), tabanca ile öldürdüğü iddia edilen İlhan Uslu (36) hakim önüne çıktı. Sanık Uslu, geçimsizlik nedeniyle ikinci kez evi terk edip baba evine dönen ablası Yeliz Söken'i almaya gelen eniştesi Bülent Söken’le tartıştıklarını belirterek, vücudunda 9 kurşun yarası tespit edilen eniştesini kazara öldürdüğünü söyledi.

Olay, geçen yıl Haziran ayında Bursa’nın Karacabey ilçesinin Karacaahmet Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk babası Bülent Söken, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle evini terk edip baba evine dönen 20 yıllık eşi Yeliz Söken’i geri dönmesi için kayınbiraderi İlhan Uslu’dan yardım istedi. Traktör tamircisi İlhan Uslu’nun araya girmesiyle eve dönen Yeliz Söken, bir süre sonra geçimsizlik nedeniyle yine baba evine geldi. Bülent Söken de annesi Gülşen Söken’i alarak kayınbiraderi İlhan Uslu'nun evine gitti ve eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre İlhan Uslu, tabancayla Bülent Söken'e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Söken olay yerinde öldü. Olaydan sonra polise teslim olan İlhan Uslu  çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan İlhan Uslu’nun yargılanmasına başlandı. Eniştesiyle ablası Yeliz Söken arasında ailevi sorunlar olduğunu ve ablasını darp ettiğini iddia eden İlhan Uslu, "Eniştem Bülent’e evlilikleri konusunda yardımcı oldum. En sonunda ablamı darp edip, boğazına bıçak dayadığını öğrendim. Babamın evine gelen ablam, bir yakınının yanında kalmaya başladı. Olay gecesi sabaha karşı evime annesiyle birlikte geldi. Küfürler ederek, beni ölümle tehdit etti. Silah çıkarınca aramızda arbede çıktı. O sırada silah ateş aldı. Kazara öldürdüm" dedi.

'HAKİM BEY, BEN HASTAYIM'

Bu arada tanık olarak dinlenen sanığın eşi Dilek Uslu, "Bülent, annesiyle sabaha karşı evimize geldi. Küfürler etmeye başladı. Sakinleşmesini söyledim. Çocuğum ağladığı için odaya girdiğimde silah sesi geldi. Eşimin silahı yoktur" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı emniyete verdiği 'Kocam silahını alıp Bülent’e doğrultarak ateş etti' ifadesini hatırlatınca Dilek Uslu, "Epilespi hastasıyım. Olayın heyecanıyla ne dediğimi bilmiyorum. Şimdiki ifadem doğrudur" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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