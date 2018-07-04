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    9 köy 3 gündür kayıp Salih’i arıyor

    Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT (DHA)
    04.07.2018 - 13:35 | Son Güncelleme:

    SİİRT’in Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde 3 gün önce odun toplamak için gittiği ormanlık ve dağlık alanda kaybolan zihinsel engelli 15 yaşındaki Salih Oral’ı arama çalışmaları bölgede bulunan 9 köyün sakinlerinin de katılımıyla devam ediyor. Oral’ın Botan çayına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine suda da çalışma başlatıldı.

    Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde yaşayan zihinsel engelli Salih Oral, 2 Temmuz Pazartesi sabahı eşekle yakacak odun toplamak için yakınlardaki ormanlık ve dağlık alana gitti. Bir süre sonra eşek, Salih Oral olmadan köye döndü. Salih Oral akşam olmasına karşın eve gelmeyince yakınları ve köylüler, bölgeye gidip arama yaptı. Ancak sonuç alınamayınca, jandarmaya haber verildi.

    9 köy 3 gündür kayıp Salih’i arıyorBunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dün Pervari Kaymakamı Hakan Şeker de bölgeye gelerek hem çalışma yapan ekiplerden, hem de köylülerden bilgi aldı. Akşama kadar yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

    BOTAN ÇAYI ARANIYOR

    Aramalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Bölgeyi karış karış arayan ekipler, Oral’ın Botan Çayı’na düşmüş olabileceği ihtimaline karşın suda da çalışma başlattı. AFAD dalgıçları su altında, jandarma ise yüzeyde arama yapmaya başladı.

    9 köy 3 gündür kayıp Salih’i arıyorBÖLGEDEKİ 9 KÖYÜN SAKİNLERİ DE ÇALIŞMALARA KATILIYOR

    Bugünkü çalışmalara Güleçler köyü ile birlikte bölgede bulunan 9 köyde oturan vatandaşlar da katıldı. Güleçler Köyü sakinlerinden Mehmet Şakir, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Salih Oral’ı inşallah bulacağız" dedi.

    9 köy 3 gündür kayıp Salih’i arıyor

    Etiketler: Siirt , kayıp , son dakika , haberler
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