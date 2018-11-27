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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.11.2018 - 13:37, Son Güncelleme:

9 kez bıçaklayıp öldürdü! 'Tesadüf' dedi...

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9 kez bıçaklayıp öldürdü! 'Tesadüf' dedi...

ANTALYA’da, nikahsız eşi Sevgi Aslan’ı 9 kez bıçaklayıp öldüren Reşit Atmaca (51), duruşmadaki ifadesinde, "Aramızda arbede oldu. Yerde yuvarlandık. Bıçak 9 kez tesadüfen vücuduna denk gelmiş. Suçsuzum" dedi.

Olay, 7 Haziran günü saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı’ndaki parkta meydana geldi. Sevgi Aslan, 15 yıl birlikte nikahsız birlikte yaşadığı kalıp ustası Reşit Atmacadan tehdit mesajları alınca ayrılmak istedi. Mahkemeden 3 ay uzaklaştırma kararı verilen Reşit Atmaca, bir arkadaşının aracılığı ile Aslanı konuşmak için bir kafeye çağırdı. Yaklaşık 1,5 saat konuştuktan sonra üzerindeki bıçağı çıkarıp, Aslanı 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Reşit Atmaca kaçtı. Bir süre sonra polis tarafından yakalanan Atmaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

BIÇAK 9 KEZ DENK GELMİŞ’

Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Reşit Atmaca ile öldürülen Sevgi Aslanın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sevgi Aslan’la yaklaşık 15 yıldır birlikte yaşadıklarını belirten Reşit Atmaca, şunları söyledi:

"Onunla birlikteliğimizden çocuklarımız oldu. Ben sürekli barışmak için çaba harcadım. Bu yuva yıkılmasın diye konuşmaya çalıştım. 12 yıllık arkadaşımdan beni barıştırması için yardım talebinde bulundum. Sonrasında buluşup konuştuk. Kendisine Evine dön, bu yuva yıkılmasın gibi sözler söyledim. Bu sırada, üzerimde yemekte kullandığım bıçağı fark etti. Bana ’O bıçak ne’ dedi. Ben de inşaat işçisi olduğumu ve karpuz, yemek vs işler için bıçağı kullandığımı ve yanımda unuttuğumu söyledim. O da bana ’Senin şerefin, haysiyetin yokmuş. Benim başkası ile ilişkim var. Seninle ilişkim bitti’ şeklinde söylemlerde bulundu. Ben bıçağı ona verdim. O da bıçağı alır almaz omzumdan aşağıya doğru savurdu. Gömleğim yırtıldı. Elinden bıçağı almaya çalışırken aramızda arbede oldu. Yerde yuvarlandık. Bu sırada bıçak 9 kez tesadüfen onun vücudunun bazı yerlerine denk gelmiş. Yoksa ben onu kasten bıçaklamadım. Öldürmek niyetinde değildim. Suçsuzum."

9 kez bıçaklayıp öldürdü Tesadüf dedi...



’VEDALAŞIRKEN BIÇAK ÇIKARMIŞ’

Duruşmada, ölen kadının eski eşinden kızı G.G., annesinin ölüme gidişini, Gaziantep'ten Antalya'ya misafirliğe gelen kız kardeşi G.G'den öğrendiğini belirterek, sanığın yalan ifade verdiğini söyledi. G.G., "Annem, aracı kişiye güvenerek üvey babamla buluşmaya gitti. Kız kardeşim annemizin bıçaklanmasına tanıklık etmiş. Sanık vedalaşmak için annemin elini sıkmış. O esnada sanık bıçağı çıkarmış. Annem bıçağı elinden almış ancak sanık tekrar bıçağı annemden alarak bıçaklamış. Annem yere düştükten sonra sanık oradan uzaklaşmış" dedi.

Şikayetçilerin avukatı ise sanığın beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, bir insanın yanlışlıkla hem göğüs bölgesi, hem sırtından, hem de batına yakın bölgelerden, 4ü öldürücü olmak üzere 9 kez bıçaklanmasının ya da boğuşma sırasında bıçağın tesadüfen değmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu kaydetti.

’BOĞUŞMA YOK’

Sanık avukatı ise Sevgi Aslan’ın Benim hayatımda birisi var. Bu ilişki bitti gibi söylemde bulunmasının ardından, müvekkilinin ağır ve haksız tahrik altında gazap ve eleme kapıldığını belirterek, kasten öldürme düşüncesi bulunmadığını öne sürdü. Olayın görgü tanıkları ise sanığın Aslan’ı bıçakladıktan sonra elindeki bıçakla uzaklaştığını, ayrıca sanık ve Aslan’ın yerde boğuşup yuvarlanmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti kısa aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

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