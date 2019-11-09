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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

9 Kasım son depremler listesi.. Nerede deprem oldu?

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9 Kasım son depremler listesi.. Nerede deprem oldu?

Son depremler listesi internette aranan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde meydana gelen son depremlerin listesi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem ekranından anlık olarak paylaşılıyor. Peki hangi bölgelerimizde kaç büyüklüğünde depremler meydana geldi? İşte meydana gelen son depremler

Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 9 Kasım Cumartesi günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar

 

2019.11.09 13:06:05 40.2997 30.7812 0.0 -.- 1.9 -.- KAYALIDERE-GOYNUK (BOLU) İlksel
2019.11.09 13:03:29 40.1777 30.7632 0.0 -.- 1.6 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
2019.11.09 13:01:36 39.0455 42.6333 13.1 -.- 2.3 -.- KURTULMUSOGLU-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2019.11.09 12:59:59 40.1680 30.7375 0.0 -.- 1.8 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
2019.11.09 12:44:48 41.2650 28.8812 0.0 -.- 1.5 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2019.11.09 12:25:53 38.0347 32.2263 0.0 -.- 1.5 -.- BASARAKAVAK-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2019.11.09 12:00:00 37.2600 28.1805 0.0 -.- 1.6 -.- BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.11.09 11:48:15 37.1158 34.6543 17.2 -.- 1.5 -.- KORMENLIK-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2019.11.09 11:05:34 40.4993 37.2153 5.8 -.- 2.2 -.- TOKLAR-RESADIYE (TOKAT) İlksel
2019.11.09 10:19:43 36.0318 35.9647 17.2 -.- 3.5 3.7 MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2019.11.09 08:46:29 38.4942 31.8732 12.8 -.- 1.1 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2019.11.09 08:09:22 36.4733 28.6707 8.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.09 07:55:00 36.8317 27.8145 18.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.09 06:55:22 36.4930 28.6967 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.09 06:50:37 39.4198 40.3407 5.0 -.- 1.7 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL) İlksel
2019.11.09 06:47:52 36.4742 28.6925 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.09 05:51:54 39.4295 40.3985 5.6 -.- 1.8 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel
2019.11.09 05:49:33 36.4827 28.7093 1.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.09 04:44:03 38.8923 40.1072 7.1 -.- 2.3 -.- ALTINOLUK-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2019.11.09 04:34:37 38.9213 26.6787 6.5 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.11.09 04:13:45 37.8470 29.7077 9.3 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.09 03:52:10 40.3403 26.1825 17.7 -.- 1.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.09 03:42:16 35.9653 27.0665 29.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.09 02:46:31 39.1018 41.6648 9.3 -.- 1.9 -.- KARAKOY-VARTO (MUS) İlksel
2019.11.09 02:36:52 36.4872 28.6887 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.09 01:22:21 38.3023 42.7670 5.0 -.- 2.8 -.- ANAKOY-GEVAS (VAN) İlksel
2019.11.09 00:31:19 39.9927 26.1362 15.4 -.- 1.8 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.09 00:20:40 39.0668 32.6187 4.2 -.- 1.4 -.- GUZELYAYLA-KULU (KONYA) İlksel
2019.11.09 00:00:33 40.3488 26.8170 11.2 -.- 1.6 -.- TASTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel

9 Kasım son depremler listesi.. Nerede deprem oldu

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