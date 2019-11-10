9 Kasım Milli Piyango ve Sayısal Loto çekilişi sonuçları! İkramiyeler hangi ile gitti?
SAYISAL LOTO 9 KASIM CUMARTESİ SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun 1269'uncu çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 2, 19, 22, 40 ve 44 olarak belirlendi.
Sayısal Loto oyununun 1269. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 382 bin 760 lira 98 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 7 bin 40'ar lira, 4 bilen 6 bin 643 kişi 96 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 125 bin 906 kişi ise 13 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.
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