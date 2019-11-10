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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.11.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

9 Kasım Milli Piyango ve Sayısal Loto çekilişi sonuçları! İkramiyeler hangi ile gitti?

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9 Kasım Milli Piyango ve Sayısal Loto çekilişi sonuçları! İkramiyeler hangi ile gitti?
Sayısal Loto ve Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Kasım Cumartesi akşamı kamuoyu ile paylaşıldı. Pek çok vatandaşın merakla beklediği Sayısal Loto ve Milli Piyango sonuçları, bazı illerde yüzleri güldürdü. İşte, 9 Kasım Sayısal ve Milli Piyango sonuçları bilgisi 

SAYISAL LOTO 9 KASIM CUMARTESİ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1269'uncu çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 2, 19, 22, 40 ve 44 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1269. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 382 bin 760 lira 98 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 7 bin 40'ar lira, 4 bilen 6 bin 643 kişi 96 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 125 bin 906 kişi ise 13 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi'nin her ayın 9,19 ve 29'unda gerçekleştirdiği Milli Piyango ve Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin ardından sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 9 Kasım Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre kazanan çıkmazken, Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye isabet eden biletin satın alındığı yerler ise 2 farklı şehir olarak açıklandı. İşte, 9 Kasım Milli Piyango ve Sayısal Loto çekiliş sonuçları

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