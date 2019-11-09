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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

9 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu... MPİ sorgulama ekranı  ve sıralı tam liste

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9 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu... MPİ sorgulama ekranı  ve sıralı tam liste

Milli Piyango İdaresi tarafından her ay üç defa düzenlenen Milli Piyango oyunun 9 Kasım 2019 Cumartesi günkü çekilişleri gerçekleşti. Canlı çekiliş ile tamamlanan Milli Piyango çekilişinde, büyük ikramiyeyi kazandıran bilet MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Peki, Milli Piyango çekilişinde hangi numaralar büyük ikramiyeyi kazandırdı? İşte,  Milli Piyango çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

Her ayın 9,19 ve 29'unda gerçekleşen Milli Piyango'da kasım ayının ilk çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Zengin olma umuduyla şans oyunu meraklılarının en fazla ilgi gösterdiği Milli Piyango'da 9 Kasım çekiliş sonuçları ve şanslı numaralar erişime açıldı. Büyük ikramiyeyi kazanamayanlar ise teselli ikramiyesi almaya hak kazandı. Peki, Milli Piyango'da büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte, Milli Piyango 9 Kasım sıralı tam liste.

9 KASIM MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Kasım ayının ilk Milli Piyango çekilişi cumartesi akşamı gerçekleşti. 9 Kasım Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, Milli Piyango'da bu haftanın kazanan numaraları...

MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: BURSA-MERKEZ, SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

275025

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

518337

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

003363 064026 075393 127354 190015 371255
434113 474612 494455 579860

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

010344 034946 051016 056453 058420 127111
135714 196615 204318 236325 241386 366350
409568 411756 424766 440040 480004 506640
521894 527181

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

05359 11135 15294 16280 17834 17998
40844 41915 49908 50691 57402 59609
59633 61231 66313 67064 68153 70183
89262 98438

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0063 0332 1213 3504 3563 4567
5479 5512 6077 6391 6615 7010
7082 8601 9288

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

016 072 074 100 152 223
275 400 601 997

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

05 07 26 30 48 49
77 87

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 6

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

075025 175025 205025 215025 225025 235025
245025 255025 265025 270025 271025 272025
273025 274025 275005 275015 275020 275021
275022 275023 275024 275026 275027 275028
275029 275035 275045 275055 275065 275075
275085 275095 275125 275225 275325 275425
275525 275625 275725 275825 275925 276025
277025 278025 279025 285025 295025 375025
475025 575025

 

 

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