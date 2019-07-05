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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir GÜNEŞ/DHA
05.07.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

9 ilde sanal para dolandırıcılığı operasyonu: 19 gözaltı

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9 ilde sanal para dolandırıcılığı operasyonu: 19 gözaltı

GAZİANTEP merkezli 9 ilde düzenlenen sanal para dolandırıcılığı operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 'sikke' isimli sanal para oluşturarak satışa sunan ve hileli işlemler ile 122 kişiden 5 milyon 230 bin lira haksız kazanç elde edildiği saptandı. Yapılan araştırmaların ardından harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında bilişim uzmanı, bilgisayar mühendisi ve ekonomistlerin de bulunduğu 19 şüphelinin yakalanması için Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Yalova ve Isparta'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, dijital materyaller ele geçiren polis 19 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden 6'sı ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 13 şüpheli ise 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme, hileli hareketler neticesi aldatmaya yönelik fiyat manipülasyonu ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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