9 gün sonra kahreden haber geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri9 gün sonra kahreden haber geldi
GeriGündem 9 gün sonra kahreden haber geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
24.03.2019 - 21:37, Son Güncelleme:

9 gün sonra kahreden haber geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
9 gün sonra kahreden haber geldi

Isparta'da yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Aylin Can (25), tedaviye alındığı Yoğun Bakım Ünitesinde 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

İstanbul Caddesine paralel servis yolunda 15 Martta meydana gelen kazada, Süleyman Demirel Üniversitesinde çalışan Mustafa İ. yönetimindeki üniversiteye ait 32 HN 594 resmi plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Aylin Can'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalt zemine düşüp sürüklenen Aylin Can başından ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla olay yerine yakın özel bir hastaneye götürülen Aylin Can, tedaviye alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan sürücü Mustafa İ., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

9 gün sonra kahreden haber geldi

Kafatasında ve bacağında kırık olduğu tespit edilen Aylin Can, 9 gündür yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam savaşını bugün kaybetti. Bir markette kasiyer olarak çalışan Aylin Canın, olay günü iş yerine gitmek için otobüs durağına gittiği sırada yaya geçidinden geçerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Aylin Canın cenazesi yarın memleketi Ispartanın Yenişarbademli ilçesinde toprağa verilecek.

9 gün sonra kahreden haber geldi

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (24.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini hatırlayın'

Bahçeli’den Yavaş’a sert sözler: Eski ülkücüymüş! Bunların hepsi fasa fisodur

'Bugün Türkiye’nin kalbi Ankara’da atıyor'

Ortalığı birbirine kattı! Havada takla attı sonra...