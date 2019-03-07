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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)
07.03.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

9 farklı kanserle mücadele edip 7'sini yendi

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9 farklı kanserle mücadele edip 7'sini yendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oğluyla oturan Çiğdem Çakır (41), 12 yılda 9 farklı kansere yakalandı. Mücadele azmi sayesinde 7'sinden kurtulan Çakır, şu anda kemik ve akciğer kanseriyle savaşıyor. Çiğdem Çakır'ın kanser olmadan önce sahiplendiği köpeği de meme kanseri oldu ve 5 memesi alındı. Çiğdem Çakır, doktorların ve tanıdıklarının kendisine 'Amazon kadın' dediğini söyledi.

Trabzon'da doğan ve ailesinin göç etmesiyle İstanbul'da büyüyen, 17 senedir de Side Mahallesi'nde 11'inci sınıfa giden oğluyla oturan Çiğdem Çakır, 12 yıldır kanserle mücadele ediyor. 2007 yılında göğüs bölgesinin altında fark ettiği bir kitleyi önce önemsemeyen, ardından basından duydukları ve çevresindekilerin ikna etmesiyle doktora giden Çiğdem Çakır, kanser olduğunu öğrendi. Bu bölgedeki kanserin ardından Çiğdem Çakır meme, rahim, yumurtalık, safra kesesi, lenf, boyun, kemik ve akciğer kanserlerine yakalandı.

KÖPEĞİ KADER ARKADAŞI OLDU

12 yılda 9 farklı kanserle mücadele eden Çiğdem Çakır, bunlardan 7'sini yenmeyi başardı. Çiğdem Çakır'ın sahiplendiği Terrier cinsi 'Lisa' adlı köpeği de kader arkadaşı oldu. Kendisi gibi meme kanserine yakalanan köpeğinin 5 memesi ameliyatla alındı. Halen kemik ve akciğer kanserleriyle mücadele eden Çiğdem Çakır, yaşama azmiyle dikkati çekiyor.

9 farklı kanserle mücadele edip 7sini yendi

'KEMOTERAPİYLE ARKADAŞ OLDUK'

12 yıldır kanserle mücadele ettiğini anlatan Çiğdem Çakır, "Oğlumla beraber bir savaş veriyorum. Bu savaşta çok insanla birlikte bir yola girdik. Bu yolda yürüyoruz. Benim mücadelem meme kanseriyle başladı. Mercimek tanesi kadar ufacık bir şişlikle. Sonraki 4 ayda hızla büyümeye başladı ve lenflere vurdu. Ben gittiğimde geç kalınmıştı. Doktorum, yakınlarıma 'En fazla 2,5 ay yaşar' demiş. Ben duymadım. Herkes çok üzülmüştü ama 'Ben savaşacağım' dedim. Kanser tedavime başladığım süreçte inanın o 2 ay hayal gibi geçti. Rabbim bana yardım etti. 2 aydan sonra dedim ki, 'Bu bitecek, ben oğlum için ayakta duracağım. O değil ben güçlüyüm.' Böyle devam ettik. O süreçte, 1 değil, 2 değil, 9'uncusuyla mücadele ediyorum. Göğüslerim alındı, rahmim alındı. Birçok ameliyat oldum. 7'sini yendim. Meme kanseri, rahim kanseri, yumurtalık, safra kesesi, lenf, bir sürü kanserle mücadele ettim. Kemoterapiyle arkadaş olduk. Hala yaşıyorum. Şu anda kemik ve akciğer kanseriyim, onlarla mücadele ediyorum" diye konuştu.

KÖPEĞİNDE DE MEME KANSERİ ÇIKTI

Çiğdem Çakır, doktorların ve arkadaşlarının, kanserle savaşı nedeniyle kendisine 'Amazon kadın' diye hitap ettiğini de söyledi. Kanser rahatsızlığı başlamadan bir ay önce, bir arkadaşının bakamayıp sokağa bırakmayı düşündüğü Terrier cinsi olan ve 'Lisa' adını verdiği köpeği sahiplenen Çiğdem Çakır, köpeğinin de kanser tedavisi gördüğünü söyledi.

Lisa'nın memesinde bir kitle fark ettiğini anlatan Çakır, "Ben bundan hep korkuyordum. Benim ağrılarımda Lisa'nın ağladığına şahit oldum. Çok farklı bir yapısı ve hissi var. Tedaviye gittiğimizde kanser olduğunu öğrendik. Ameliyata girdi. 3 memede kanser vardı ama 5 meme alındı. Biz ikimiz 'amazon anne-kız' olduk" dedi.

'İNSANLARIMIZ BİZE ZORLUK ÇIKARIYOR'

Kadınların kanser konusunda tüm uyarılara rağmen çok sorumsuz davrandığını belirten Çiğdem Çakır, herkesin gecikmeden kontrollerini yaptırması gerektiğini söyledi. Kanserle yaşamanın ağrılar dışında çok fazla bir zorluğu olmadığını söyleyen Çiğdem Çakır, "Kanserle yaşamanın zorlukları yok ama insanlarımız bize zorluk çıkarıyor. Ben maskeyle gezmek zorundayım, benim bağışıklığım yok, bebekler bağışıklık sistemi olarak doğuyorlar ama bende yok. Kemoterapi bağışıklığımı çökertiyor. Ben kendimi korumak adına maske takıyorum. Ama insanlar bizden korkuyor. Ben de diyorum ki, 'Maskemden korkma, ben kanser hastasıyım, sen de olabilirsin. Çünkü sen bu hücreyi taşıyorsun.' En büyük zorluğum bu. İnsanların acıyarak bakmasına önceden çok üzülüyordum. Artık hiç umursamıyorum. Yine diyorum, hepimiz adayız" diye konuştu.

'BONCUK İŞLEMEYE BAŞLADIM'

Bir süre önce kendisini meşgul etmek için arayışa girdiğini ve Youtube'da boncuk işlemeyi gördüğünü söyleyen Çiğdem Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben şu anda bir şey yapamıyorum. Sabah kalktığımda morfinimi almadan güne başlayamıyorum. Bir sürü ilacım var, onları da alıyorum. Boncuk işlemeye başladım, Youtube'dan öğrenmeye çalıştım. Bir şeyler yapıyorum, kendimce. Satış olarak bir şey yapamıyorum. Sevenler olursa, almak isteyen olursa alıyor. Benim başka maddi olanağım, devletin yaptığı destekler haricinde yok."

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