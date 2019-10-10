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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

9 Ekim Milli Piyango sonuçları - MPİ bilet sorgulama ve sıralı tam liste

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9 Ekim Milli Piyango sonuçları - MPİ bilet sorgulama ve sıralı tam liste

Her ayın 9,19 ve 29’unda gerçekleşen Milli Piyango’nun 2019 ekim ayı ilk çekilişi tamamlandı. Milli Piyango biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden şans oyunu tutkunları, bilet sorgulama yapıp sıralı tam listeyi kontrol ediyor. İşte, 9 Ekim 2019 Milli Piyango sonuçlarına ilişkin bilgiler ve MPİ bilet sorgulama sayfası…

Canlı yayında gerçekleşen Milli Piyango’nun sonuçları ve ikramiye sıralı tam listesi paylaşıldı. Her ay üç kez şans oyunu tutkunlarına büyük bir heyecan yaşatan Milli Piyango’nun 9 Ekim tarihli çekilişinin şanslı numaraları bu kez Ankara ve KKTC Merkez’den çıktı. Peki, Milli Piyango'da büyük ikramiye hangi bilete çıktı? İşte, Milli Piyango'da çıkan şanslı numaralar...

09-10-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , KKTC-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
031739

100000 TL ikramiye kazanan numaralar
350028

10000 TL ikramiye kazanan numaralar
078963 186015 228323 249041 260220 416811
481014 492907 549333 576249

5000 TL ikramiye kazanan numaralar
023990 028027 059569 116163 129496 187863
244064 273307 287897 314224 318426 357648
362358 369220 381696 412565 413683 459996
513787 571550

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
10362 12864 16814 17858 21003 26493
36811 37001 38952 42324 52445 57610
66308 67247 71578 72809 77138 85168
90154 97425

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0244 1517 2672 4624 5062 5105
5977 6052 6851 7177 7332 7686
9032 9312 9314

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
038 100 353 496 580 642
760 827 886 963

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
01 08 17 34 37 43
58 96

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
0 8

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
001739 011739 021739 030739 031039 031139
031239 031339 031439 031539 031639 031709
031719 031729 031730 031731 031732 031733
031734 031735 031736 031737 031738 031749
031759 031769 031779 031789 031799 031839
031939 032739 033739 034739 035739 036739
037739 038739 039739 041739 051739 061739
071739 081739 091739 131739 231739 331739
431739 531739

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