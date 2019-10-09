9 Ekim Milli Piyango çekilişi ne zaman ve saat kaçta?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinin, 9 Ekim 2019 tarihli sonuçları bugün içinde belli olacak. MPİ bileti alan on binlerce vatandaş, 9 Ekim 2019 tarihli MPİ çekilişinin tarihi hakkında araştırma yapıyor. Peki, 9 Ekim Milli Piyango çekilişi ne zaman ve saat kaçta?
Türkiye genelinde on binlerce vatandaşın şansını denediği, Milli Piyango'nun bu haftaki çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklanacak. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ikramiyeler sahiplerini bulacak. İşte, 9 Ekim MPİ sonuçları hakkında ayrıntılar...
Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun 9 Ekim tarihli sonuçları, bu akşam 18:00 - 19:00 saatleri arasında belli olacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz. Öte yandan sonuçları, MPİ'nin sorgulama ekranından da kontrol edebilirsiniz.
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