9 dakikada bu hale geldi

ANKARA’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, Neşet Ertaş Caddesi’nde sele neden oldu. Yaklaşık 9 dakika süren sağanak sonrası eskiden dere yatağı olan cadde sel suları altında kaldı. Sel suları, caddedeki 150’ye yakın aracı önüne katarak sürükledi. Sele kapılan ve yaralanan 3 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olayda çok sayıda ev ve işyeri sular altında kalırken, caddede bulunan bazı elektrik direkleri de devrildi. Kopan tellerden çıkan kıvılcımlar çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.



VALİ: ARAÇLARA DOKUNMAYIN

Felaketin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül olay yerine geldi. Bakan Sarıeroğlu, “3 saatte yağması gereken yağmurun 9 dakika içerisinde yoğun bir biçimde düşmesi sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. 4 ayrı komisyon kurduk. 164’e yakın aracımız zarar görmüş durumda. İşyerlerimizde çok büyük hasarlar yaklaşık 25-30’un da var” dedi.







Vali Topaca, Mamaklılara, “Hasarlı araçlara dokunmayın, yerinden oynatmayın” uyarısında bulundu. Selde hasar görenlere gerekli desteğin yapılacağını ve zararların karşılanacağını açıklayan Topaca, “Olağanüstü bir durum oldu. Bunun sebepleri hakkında belediyelerimiz çalışıyor. Hastanelere intikal eden 3 yaralımız var. Durumları iyi” dedi.



Başkan Tuna da “Bu 500 yılda bir olabilecek bir afet. Ankara’nın tarihinde görülmemiş bu bölgede. Tek tesellimiz can kaybının olmaması” bilgisini verdi. Tuna, Mamak dışında sel olayının söz konusu olmadığını vurguladı.



ŞANLIURFA’DA 1 ÇOCUK SELE KAPILDI

Yağışlar Şanlıurfa Birecik’te de etkili oldu. Sakaltutan Mahallesi’nde otlamaya bırakılan ineklerini almaya giden Teknur Karayılan (13), sele kapıldı. Ekipler 3 saat sonra Teknur’un cesedini buldu. Meteoroloji bugün “Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te kuvvetli yağış uyarısı yaptı.



MİLLETVEKİLİ GÖK: FELAKET GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Sel felaketinin göz göre göre geldiğini ifade eden Gök, “Her yıl tekrarlanan sele karşın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ihmaliyle oluşan bir faciadır. Burası şu anda tsunami görmüş kent görünümünde. Araçlar üst üste, bütün dükkânları sel bastı, ciddi bir facia, gördüğümüz manzara dehşet verici bir manzaradır. Zararın derhal karşılanması gerekir ve biz bunun sıkı takipçisi olacağız” dedi.