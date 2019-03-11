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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.03.2019 - 19:42, Son Güncelleme:

9 çocuğu traktörle taşıyan sürücüye ceza

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9 çocuğu traktörle taşıyan sürücüye ceza

Şanlıurfa'da 9 çocuğu traktörle taşıyan sürücüye 343 lira idari ceza verildiği ve aracın muayenesinin yapılması için 7 gün trafikten men edildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, merkez Karaköprü ilçesinde 9 çocuğun traktör kültivatöründeki tehlikeli yolculuğunun görüntülere yansıması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında olayın Karaköprü ilçesi Geçit Mahallesi'nde yaşandığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sarımlı Mahallesi'nde ikamet eden bir grup öğrencinin, hafta sonu olması ve öğrenci servislerinin taşımacılık yapmaması nedeniyle Geçitli Mahallesi'ne yaya yürüdüğü belirlenmiştir. Öğrencilerin bu esnada yoldan geçen A.Y'nin kullandığı traktörü durdurarak kültivatöre bindikleri ve köye gittikleri tespit edilmiştir. Traktör sürücüsü A.Y'ye 'trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak' suçundan 108 lira, ayrıca 'muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak' suçundan da 235 lira idari para cezası kesilmiştir. Traktör ise muayenesinin yapılması amacıyla 7 gün trafikten men edilmiştir. Traktör sürücüsü ve sahibine tarım araçları üzerinde insan taşınmaması hususunda gerekli uyarı ve ikazlar yapılmıştır."

Açıklamada, kent genelinde kural ihlaline yönelik denetimlerin devam ettiğini vurgulandı.

Kentte 2 gün önce 9 çocuğun yolda ilerleyen traktör kültivatöründeki tehlikeli yolculuğu görüntülere yansımıştı.

Çocukların traktörde tehlikeli yolculuğu
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