9 büyükşehirde çalışma yürüyor
İYİ Parti Lideri Akşener, partisinin grup toplantısında Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’u Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladı.
Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlan Akşener, CHP ile devam eden görüşmelere ilişkin şunları söyledi: “Bir pazarlık söz konusu değil. 17 büyükşehir referandumda hayır oyu vermişti. Bunlardan 3’ü Güneydoğu’daki illerimizdi. 4 büyükşehiri biz zaten alacağız diye kanaat belirtti. Balıkesir’e de bir aday belirledikleri için geriye kalan 9 büyükşehir üzerinden bir çalışma yürüyor. Ama henüz şudur şöyle bir şartımız vardır deme imkânımız yok. Bizim oyumuz yüzde 10, CHP’nin de yüzde 22. İki kat fazlası var. Ona göre hakkaniyetli bir çalışma olabileceğine inanıyorum.”
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