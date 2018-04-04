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    9 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi tutuklandı

    Özden ATİK / İstanbul,(DHA)
    04.04.2018 - 11:12 | Son Güncelleme:

    Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdıkları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 15 öğrenciden 9'u "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsü'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.

    "PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 18 kişiden 3'ü serbest bırakıldı. 

    Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan 15 öğrenciden 9'unun "PKK/KCK / YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

     

    Etiketler: gözaltı , gündem
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