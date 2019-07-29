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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
29.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

9 bin öğrenciye bir kütüphane

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9 bin öğrenciye bir kütüphane

Türk Kütüphaneciler Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullar ve üniversitelerdeki kütüphanelerin röntgenini çıkardı.

Dernek başkanı Ali Fuat Kartal, yaklaşık 65 bin okuldan sadece 1470’inde kütüphane olduğunu aktarırken, üniversitelerde de 9 bin öğrenciye bir kütüphane düştüğünü belirtti. MEB okullarında en çok kütüphaneye sahip olan ilk beş il de Konya (111), Ankara (87), İstanbul (68), Sivas (43) ve Balıkesir (40) olarak sıralandı. Kartal, kütüphanelerde ortaya çıkan tabloyu şöyle aktardı:

ÜNİVERSİTELER PARA AYIRMIYOR

“Öğrenciler iyi bir eğitim almak istiyorlarsa önce üniversitenin kütüphanesine baksınlar. Reklama para ayıran üniversiteler, araştırmaya para ayırmıyor. Ülkemizde 73 vakıf, 129 da devlet üniversitesi olmak üzere toplam 202 üniversite var ve yaklaşık 5 milyon öğrenci eğitim görmekte. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2017 kütüphane istatistiklerinde 564 üniversite kütüphanesi var. Bu duruma göre yaklaşık 9 bin öğrenciye bir kütüphane düşüyor.
Son 10 yılda 84 yeni üniversite açıldı. Bu üniversitelerin eğitim ve öğretime, öğretim üyesi sayısı ve altyapı açısından ne kadar hazır oldukları tartışılır. Üniversitelerin temel varlık nedenleri olan eğitim ve araştırma faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdürmelerini sağlayan en önemli birimlerden birisi de kütüphaneleridir. Bugün üniversite eğitiminin vazgeçilmezi olan elektronik kaynaklar (veri tabanları) bu yeni açılan üniversitelerde yok denecek kadar az.

1470 OKUL KÜTÜPHANESİ VAR

TÜBİTAK’a bağlı ULAKBİM’in EKUAL kapsamında aldığı veri tabanları olmasa bu üniversiteler ne yaparlardı bilmiyorum. Türkiye üniversitelerinde toplam veri tabanı sayısı 710 civarında iken sadece Berlin Teknik Üniversitesi’nin veri tabanı sayısı 2 bin 600. TÜİK’in açıkladığı 2017 kütüphane istatistiklerine göre yaklaşık 26 bin okul kütüphanesinden söz ediliyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği’ne baktığınızda okul kütüphanelerinin tanımına uyan bizim de anladığımız anlamda kütüphane diyeceğimiz 1470 okul kütüphanesi var.

Ayrıca bu kütüphanelerde bir tane dahi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü mezunu kütüphaneci çalışmıyor.”

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