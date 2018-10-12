9 bıçağa tahliye
ADANA’da, Serkan Taciroğlu boşanmak isteyen eşi Dilek Gülener’i sokak ortasında dövüp 9 yerinden bıçakladı. Ardından ‘Burası sana mezar olacak’ diye bağırarak kaçan Taciroğlu 9 gün sonra yakalanarak tutuklandı.
Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hakaret, silahla tehdit’ suçlarından toplam 41 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Taciroğlu, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Taciroğlu’nun avukatının karara itirazı üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde duruşma yapıldı ve mahkeme olayın ‘yaralama’ suçu olduğunu belirterek cezayı 4.5 yıl olarak açıkladı, sanığın da tahliyesine karar verdi.
Mahkemenin kararına Dilek Gülener şu sözlerle isyan etti: “Aldığı cezayı yatması için ya da daha çok ceza alması için illa ki benim ölmem mi lazımdı? Bana bir şey yapacak mı diye yine korku içinde yaşayacağım. Ben adaletimize güvenmiştim. Hâkime ‘Hâlâ psikolojik tedavi görüyorum’ dedim ama hiç beni dinlemedi, hatta dava biterken ‘Serkan seni serbest bırakıyorum, dışarı çıktığın zaman yaramazlık yapma’ diyerek gülümsedi.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle