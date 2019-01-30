9 bakanlıktan beslenme konseyi
SAĞLIK Bakanlığı tarafından uygulanan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında 9 bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK ve RTÜK temsilcilerinin katılımıyla Ulusal Beslenme Konseyi kuruluyor. Konsey, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesinin yanı sıra, beslenme konusunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek, kafa karışıklığına son vermek ve tartışmalı noktaları açığa kavuşturmak için çalışacak.
Konseyde Sağlık Bakanlığı ile birlikte Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Ticaret, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları yer alacak. Konsey ayrıca, tartışmalı konuların açığa kavuşturulması, beslenme okuryazarlığının artırılması, sağlıklı beslenme kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması, gıda güvenliği ve kronik hastalıklarla mücadele kapsamında politikalar geliştirilmesi hedefleniyor. Konsey gerektiğinde sağlıklı beslenme, yiyecek ve içecekler ile ilgili konularda bilimsel komisyonlar kurabilecek ve bilim konseyinin raporu doğrultusunda kararlar alacak.
KEBAPÇILAR DA VAR
Ulusal Beslenme Konseyi’nde ayrıca, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri, Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar, Türkiye Fırıncılar, Tüketici Dernekleri Federasyonları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Diyetisyenler Derneği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden temsilciler bulunacak. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Beslenme Rehberi de kısa süre içinde yayınlanacak.
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