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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.09.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

9 aylıkken yüzü yanan Firdevs’e doku nakli yapıldı

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9 aylıkken yüzü yanan Firdevs’e doku nakli yapıldı

Antalya’da, 9 aylıkken yangında yüzü yanan, 15 yılda 80 ameliyat geçiren Firdevs Tatar’a (15), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yaklaşık 5 saat süren ameliyatla vücudundan doku nakli yapıldı

Tatar ailesinin Şırnak’taki evi, Firdevs henüz 9 aylıkken çıkan yangında kül oldu. 7 çocuklu ailenin 5’incisiÿolan Firdevs’in yüzü ve vücudunun büyük bölümü, alevlerin sardığı yandı. Firdevs Tatar, Çukurova Üniversitesi Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde bugüne kadar yaklaşık 80 ameliyat oldu. Tatar, bu kez de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından dün ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonda, Tatar’a vücudundan doku nakli gerçekleştirildi. Yoğun bakım servisine alınan Tatar’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BALONLA ŞİŞİRİLEN DOKU, YÜZÜNE NAKLEDİLDİ

Ameliyat ekibinden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Firdevs Tatar’ın kendi dokusunu balonla şişirip, yüzüne naklettiklerini belirterek, "Kendi dokusu olmasına rağmen yine de birtakım işlemlerden geçirdik. Önümüzdeki günlerde nakil işlemiyle ilgili yapacağımız birkaç operasyon daha var. Şu an yüzü tümüyle kapalı. Geçireceği küçük operasyonlar sonucu güzel bir görünüme kavuşacak. Şu an kendisi steril odada. Takiplerini yapıyoruz" dedi.

9 aylıkken yüzü yanan Firdevs’e doku nakli yapıldı

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