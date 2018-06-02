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    9 aylık hamile kadın başından vuruldu

    Halil ÖZÇOBAN-Berktu ÖNCÜ/DHA
    02.06.2018 - 01:16 | Son Güncelleme:

    Kars’ta sekiz aylık hamile kadının eşi tarafından katledilmesinin ardından benzer vahşet Bursa’da yaşandı.

    Merkez Osmangazi İlçesi Güneştepe Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen olayda, daha önce işlenen bir cinayet yüzünden aralarında husumet bulunan Necdet Caymaklar (58), 9 aylık hamile İpek Yılmazcan’ın (37) başına tabancayla tek el ateş etti.

    Ağır yaralanan Yılmazcan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Karnındaki bebeği sezaryenle alınıp kurtarılan İpek Yılmazcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. İpek Yılmazcan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    Polis Necdet Caymaklar’ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Etiketler: Kadın cinayetleri , Bursa , gazetehaberleri , gündem
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