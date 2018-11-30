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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL / DHA
30.11.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

9 aydır ölen oğlunun mezarında yaşıyor

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9 aydır ölen oğlunun mezarında yaşıyor

Şanlıurfa'da, 9 ay önce otomobil çarpması sonucu ölen motosiklet sürücüsü Yusuf İzzetin Toprak'ın (21)  babası Mehmet Toprak (45) oğlunun mezarında yatıp kalkıyor. Oğlunun ölümünde kusuru olanların cezalandırılmasını isteyen baba, "Oğlumun ölümüne dayanamıyorum, kimse ceza almadı, olan benim oğluma oldu" diyerek gözyaşı döküyor.

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  • 9 aydır kazada ölen oğlunun mezarında yaşıyor
  • 9 aydır kazada ölen oğlunun mezarında yaşıyor
  • 9 aydır kazada ölen oğlunun mezarında yaşıyor
  • 9 aydır kazada ölen oğlunun mezarında yaşıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Trambüs Projesi nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Haleplibahçe Caddesi'nde, 27 Şubat günü, otomobil, Yusuf İzzetin Toprak'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosikletten yola savrularak başını kaldırım taşına çarpan Toprak olay yerinde yaşamını yitirdi. Askere gitmeye hazırlanan Toprak,Süleymaniye Mahallesi'ndeki Mehmetçik Mezarlığı'na defnedildi.

İnşaat işçisi baba Mehmet Toprak ise oğlunun çlümünü bir türlü kabullenemedi. Günlerini oğlunun mezarında geçiren baba, ilerleyen zamanlarda geceleri de mezarlıkta kalmaya başladı. Oğlunun mezarının yanından bi an olsun ayrılmayan Mehmet Toprak'ın, eşi ve 4 çocuğu ise yakınları ile komşularının yardımıyla geçiniyor.

Oğlunun ölümüne tek şeride düşürülen yolda önlem almayan Karayolları ve belediye ile ters yöne giren otomobil sürücünün neden olduğunu ancak hiçbirinin ceza almadığını öne süren acılı baba, "Oğlum ihmaller zinciri sonrası hayatını kaybetti. Benim acım ilk günkü gibi taze. Oğlumun ölümüne, ailemizin dağılmasına ve benim mezarlıkta yatıp kalkmama neden olanlar yaşamlarını kaza öncesindeki gibi sürdürüyor. Oğlumu  hayattan koparanların cezalandırılması için Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum" dedi.

Sadece banyo yapmak için eve gittiğini, bu sırada eşi ve çocuklarını gördüğünü anlatan Mehmet Toprak, şöyle konuştu:

"Oğlum nişanlıydı, kazadan 21 gün sonra askere gidecekti.  Asker dönüşü evlendirecektim. Çocuğum Balıklıgöl'den eve gelirken, ters yöne giren arabanın çarpmasıyla ölüyor. Oğlumun ölümüne dayanamıyorum. Oğlum öldü ama kimse ceza almadı. Oysa o kazada hem otomobil sürücü hem belediye hem de karayolları suçlu. Ama hiçbirine bir şey olmadı, olan benim oğluma oldu. Eğer oğlumun ölümüne yol açanlar ceza almazsa hayatıma son vereceğim."

 

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Son 24 saatte ne oldu? (30.11.2018)
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