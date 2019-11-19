8’inci devriye Ayn El Arap’ta
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye’de Fırat’ın doğusunda sekizinci ortak kara devriyesi dün gerçekleşti.
Yedinci devriyeyi hafta sonunda bölgenin en doğu ucunda yapan Türk ve Rus askerlerinin dünkü devriye güzergâhı ise bölgenin batı ucundaki Ayn El Arap (Kobani) oldu. Dünkü devriye ile birlikte Ayn Al Arap bölgesinde yapılan devriye sayısı üçe yükseldi.
34 KM UZUNLUKTA
Milli Savunma Bakanlığı, saat 13.50’de sekizinci devriyenin tamamlandığını duyurdu. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, her iki taraftan dörder aracın katıldığı devriye başlamadan önce Türk ve Rus komutanlar kısa süreliğine bir araya gelerek güzergâhla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının da (İHA) takip ettiği devriye sırasında 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta, terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeyi ne düzeyde terk ettiği, ağır silahlarını çekip çekmediği, mevzi ve tahkimatlarının imha edilip edilmediğine dair tespitler yapıldı. 10 kilometre kadar derinliğe de inilen devriye sırasında terör örgütü mensuplarının bazı provokatif eylemlerde bulunduğu öğrenilirken, sosyal medya hesaplarında da Rusya’ya ait zırhlı bir aracın sivil bir minibüse çarptığına dair görüntüler yayınlandı.
1500 TUZAK
TSK bölgede bir yandan arazi temizliğini de sürdürüyor. Komandolar ve sualtı savunma (SAS) timlerinin, mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) belirleyip imha etme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar bölgede 1500’den fazla bubi tuzağını etkisiz hale getirdiği bildirildi. Suriye’nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerindeki sivillere sağlık hizmeti de Türkiye’den giden gönüllü sağlıkçılar Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından veriliyor.
KÖYE ELEKTRİK
- BARIŞ Pınarı harekât alanının iki önemli merkezi Tel Abyad ve Resulayn’da terör örgütü PKK/YPG’nin karargâh olarak kullandığı okul ve hastane binalarını onararak yeniden halkın hizmetine sokan TSK, halkın öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan elektrik temininde de devreye girdi. Elektrik ve suyun olmadığı Resulayn’a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları kapsamında, köyün elektrik sorununu çözmek için 75 KW’lık bir elektrik jeneratörü kuruldu.
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