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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
19.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

8’inci devriye Ayn El Arap’ta

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
8’inci devriye Ayn El Arap’ta

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye’de Fırat’ın doğusunda sekizinci ortak kara devriyesi dün gerçekleşti.

Yedinci devriyeyi hafta sonunda bölgenin en doğu ucunda yapan Türk ve Rus askerlerinin dünkü devriye güzergâhı ise bölgenin batı ucundaki Ayn El Arap (Kobani) oldu. Dünkü devriye ile birlikte Ayn Al Arap bölgesinde yapılan devriye sayısı üçe yükseldi.

34 KM UZUNLUKTA

Milli Savunma Bakanlığı, saat 13.50’de sekizinci devriyenin tamamlandığını duyurdu. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, her iki taraftan dörder aracın katıldığı devriye başlamadan önce Türk ve Rus komutanlar kısa süreliğine bir araya gelerek güzergâhla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının da (İHA) takip ettiği devriye sırasında 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta, terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeyi ne düzeyde terk ettiği, ağır silahlarını çekip çekmediği, mevzi ve tahkimatlarının imha edilip edilmediğine dair tespitler yapıldı. 10 kilometre kadar derinliğe de inilen devriye sırasında terör örgütü mensuplarının bazı provokatif eylemlerde bulunduğu öğrenilirken, sosyal medya hesaplarında da Rusya’ya ait zırhlı bir aracın sivil bir minibüse çarptığına dair görüntüler yayınlandı.

1500 TUZAK

TSK bölgede bir yandan arazi temizliğini de sürdürüyor. Komandolar ve sualtı savunma (SAS) timlerinin, mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) belirleyip imha etme faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar bölgede 1500’den fazla bubi tuzağını etkisiz hale getirdiği bildirildi. Suriye’nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerindeki sivillere sağlık hizmeti de Türkiye’den giden gönüllü sağlıkçılar Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından veriliyor. 

 

KÖYE ELEKTRİK

- BARIŞ Pınarı harekât alanının iki önemli merkezi Tel Abyad ve Resulayn’da terör örgütü PKK/YPG’nin karargâh olarak kullandığı okul ve hastane binalarını onararak yeniden halkın hizmetine sokan TSK, halkın öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan elektrik temininde de devreye girdi. Elektrik ve suyun olmadığı Resulayn’a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları kapsamında, köyün elektrik sorununu çözmek için 75 KW’lık bir elektrik jeneratörü kuruldu.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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