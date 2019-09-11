88. DHY kura sonuçları açıklandı mı?
88. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları, araştırılan konu olmaya başladı. Peki, 88. DHY kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilebilir? İşte, 88. DHY kura sonuçları hakkında merak edilen bazı detaylar
88. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçları, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.
Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kura sonucunda Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler atamaya esas belge vermeyecek.
KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
DHY 88. Dönem kura sonuçları, uzman tabip, pratisyen tabip ve münhal kadrolar için geçerli olacak. Kura sonuçları açıklandığı an, aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.
DİKKAT: 88. Dönem Devlet hizmeti Yükümlülüğü Kurasında Milli Savunma Bakanlığı (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı), İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı), Adalet Bakanlığı (Adli Tıp Kurumu) için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Sağlık Bakanlığı tarafından atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.
KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DHY KURA SONUÇLARI SONRASINDA GÜVENLİK ARAŞTIRMASI YAPILACAK?
Kura sonucunda Sağlık Bakanlığı dışında diğer kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” ve atamaya esas diğer işlemler için yerleştikleri kurumla irtibata geçmeleri gerekmektedir.
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