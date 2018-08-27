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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.08.2018 - 13:58, Son Güncelleme:

86 yaşındaki dededen akılalmaz oyun

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86 yaşındaki dededen akılalmaz oyun

1970 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmek için başvurdu ancak kabul edilmedi. Kabul gören halasının oğlu hasta olduğu için gidemeyecekti. Bunun üzerine Musa K. kuzeni Veysel K.'nın pasaportuna kendi fotoğrafını yapıştırdı. Almanya'da bu kimlikle yıllarca çalıştı ve emekli oldu. Yıllar boyunca bu pasaportla Almanya-Türkiye arasında mekik dokudu. Şimdi 86 yaşında olan Musa Dede'nin oyunu 48 yıl sonra bir polis tarafından fark edildi. Musa K. hakkında 'belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Veysel K. (81) ve Musa K. (86) adlı iki kuzen 1970 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmek üzere başvuruda bulundu. Almanya, Veysel K.'nın başvurusunu kabul ederken, Musa K.'nınkini reddetti. Bunun üzerine Musa K., halasının oğlu Veysel K.'nın pasaportunun üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak Almanya'nın yolunu tuttu. Musa K., Almanya'da kuzeninin pasaportuyla işe girdi ve yıllar sonra emekli oldu.

POLİSİN DİKKATİ SAHTECİLİĞİ 48 YIL SONRA ORTAYA ÇIKARDI

Sahte pasaportla 48 yıl boyunca Almanya ile Türkiye arasında rahatlıkla gidip gelen Musa K., sonunda yakayı ele verdi. İşçilere bir makineyi öğretmek için Almanya'ya gitmek üzere yeniden pasaport başvurusu yapan Musa K.'dan şüphelenen Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, sahtekarlığı 48 yıl sonra ortaya çıkardı. Veysel K.'nın bilgi sahibi, Musa K.'nın ise şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

"VEYSEL GİDEMEYİNCE BEN GİTTİM"

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; Resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Musa K., "Veysel ile Almanya'ya gitmek üzere müracaatta bulunduk. Bana çıkmadı, Veysel'e izin çıktı. Veysel o dönemde hasta olduğundan ve okuryazar olmadığından Almanya'ya gitmedi. Bunun üzerine konuştuk ve Almanya'ya gitmem için anlaştık. Pasaport çıkarttım ve Almanya'ya gittim. Almanya'da Veysel K. ismiyle çalıştım ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Pasaport şubeye Almanya'ya gitmek üzere başvuruda bulundum. Polisler yeğenim Mustafa K.'yı aradılar. Mustafa emniyete gitmiş. Pasaportun dedesi Veysel K.'ya fakat resmin bana ait olduğunu söylemiş" dedi. 

"MUSA İLE İKİ YILLIK ANLAŞMA YAPMIŞTIK"

Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan Veysel K. da "1970 yılında bana vize çıktı. Okuryazar olmadığım ve hasta olduğum için Almanya'ya gidemedim. Ancak dayımın oğlu Musa, benim adıma düzenlenmiş pasaporta kendi fotoğrafını yapıştırarak Almanya'ya gitti. Kendisi ile iki yıllığına anlaşmıştık. Daha sonra bana pasaportumu vermedi. Musa'yı bu süreçten sonra görmedim. Polisler beni aradı ve pasaportumu gelip almamı söyledi. Benim böyle bir müracaatımın olmadığını söyledim" diye konuştu. 

Hakkında 'belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatılan ve savcılığa sevk edilen Musa K.'nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

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