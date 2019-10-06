84 obezite merkezinde 1 yılda 22 ton zayıfladık
DÜNYA Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Türkiye’de yetişkin nüfusun 3’te 1’i obez. Çocuklarda da giderek yaygın hale gelen obezitenin ekonomiye maliyeti ise yıllık 20 milyar lira. Türkiye’de obezite ameliyatlarında ciddi artış görülüyor. Ancak ameliyatla kilo verenlerin yüzde 80’i tekrar kilo alıyor. Obezite ise ömrü 7 yıl kısaltıyor.
PROGRAM BİR YILLIK
Bu nedenle obeziteye savaş açan Sağlık Bakanlığı, 34 ilde kurduğu 84 obezite merkezi kurdu. Bakanlık, bu merkezlere 9 bin 187 kişinin başvurduğunu, bu kişilerin bir yıl içinde toplamda 22 ton zayıfladığını açıkladı.
Obezitenin tedavisinde etkin ve sürdürülebilir mücadelenin uygulanması amacıyla “Obezite tedavi merkezlerinin yaygınlaştırılması” eylemi, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı içinde de yer almıştı. Obezite merkezlerindeki obezite programı bir yıllık sürece yayılıyor. Bu süre içinde obezite sorunu olan kişinin tanınması, tedaviye istekli hale getirilmesi, bilinç ve bilinç altı değişimi yapılması, davranış değişimi yapılarak sağlıklı kiloya erişmesinin sağlanması ve çevresel değişim yapılarak kalıcılık oluşturmak amaçlanıyor.
REKOR GAZİANTEP’TE
Türkiye’de 34 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Manisa, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat) obezite merkezi kuruldu.
En çok başvurulan ve en çok zayıflatan merkezler arasında Gaziantep’teki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2 ton 428 kg zayıflattı), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi (2 ton 92 kg), Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2 ton 27 kg) bulunuyor.
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