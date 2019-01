84 bin okulun parası çöpe gidiyor

“Türkiye’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası, 2018’in üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21.8 artarak 1 trilyon 13 milyar 453 milyon TL oldu. Türkiye, milli gelirinin yaklaşık yüzde 25’ini israf etmektedir. Buna göre, Türkiye yaklaşık 253 milyar TL kaynağını israf ediyor.

Türkiye’nin milli gelirinin yaklaşık yüzde 25’i israf edilmemiş olsaydı, bu meblağla her biri 150 bin TL değerinde 1 milyon 700 bin konut yapılabilir ve konut sorunu tamamen çözümlenme yoluna gidilebilirdi. Her birisi 300 yataklı ve tanesi 30 milyon TL değerinde 8 bin hastane ülkemizdeki sağlık sistemini tamamen rahatlatmış olurdu. Her birisi 3 milyon TL değerinde 16 derslikli 84 bin ilköğretim okulu yapılarak, eğitimde fiziki kapasite arttırılarak her dershanede 30 öğrencinin okutulması hedefi yerine getirilmeye başlanmış olabilirdi. Kilometresi 2 milyon TL olan 126 bin km otoyol yapılarak ülke kalkınması için gerekli ulaşım altyapısı tamamlanırdı.

Her bir ihracatçı firmaya veya KOBİ’ye 200 bin TL kredi verilmiş olsaydı, 1 milyon 250 bin işletmeye kredi verilebilirdi.

Yoksulların gelir getirici bir faaliyette bulunması çerçevesinde, her dar gelirliye 3 bin TL mikrokredi verilmesi durumunda, halen Türkiye’de yoksulluk sınırı altındaki milyonlarca vatandaşın ülke ekonomisine katkıda bulunması sağlanıp, gelir dağılımındaki adaletsizlik tamamen önlenebilirdi.

FATURA BAŞI 35 LİRA TASARRUF

Konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin yüzde 35’i israf edilmektedir. Konutlarda her 100 TL elektrik faturasının 35 TL’sini tasarruf etme potansiyelimiz vardır. Türkiye’de tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payının yüzde 25 civarında olduğu düşünüldüğünde bu, Türkiye genelinde ayda yaklaşık 4 milyar kWh’lık bir tasarruf anlamına geliyor. Konutlarımızda enerji için harcadığımız her 100 TL’nin 35 TL’si tasarruf edilebilir.

4.9 MİLYON EKMEK İSRAF

Günlük 4.9 milyondan fazla ekmek israf ediliyor. Bireysel olarak yapılan israflar içerisinde, su israfı değerlendirildiğinde, damlaya damlaya akan bir musluk, yılda 3 metreküplük su kaybına sebep olmaktadır. Bunun her konuta maliyeti yaklaşık 6 bin TL civarındadır. Türkiye’de 18 milyon konuttan sadece yüzde 10’unda böyle bir durum olduğunda, oluşan israf yaklaşık 11 milyar TL’dir.”

ALTIN, GÜMÜŞ, BRONZ İSRAF ALANLARI

‘Sayılarla İsraf Raporu’nda israfın en çok olduğu alanlardan başlayarak Türkiye’deki israf alanları ‘altın, gümüş, bronz ve düz’ olarak dört kategoriye ayrıldı.

m ‘Altın israf alanları’ kategorisine, tahsil edilen primlerden ayrı olarak, SGK’ya bütçeden aktarılan ilave kaynak gösterildi. 2018’de SGK’ya bütçeden ilave olarak 87 milyar 600 milyon TL aktarıldı.

‘Gümüş israf alanları’na iç borç faizi örnek olarak verildi. Buna göre iç borç faizi, 2013 yılında 39 milyar 100 Milyon TL’den 2018 yılı sonunda 50 milyar 200 milyon TL’ye çıktı. Raporda bunun Türkiye’nin en büyük israf alanları olduğu vurgulandı.

‘Bronz israf alanları’ kamu kuruluşlarındaki gereksiz, amaçsız ve yararsız yapılan her çeşit iş, işlem ve harcama bu kategoride gösterildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının gece ışıklı tabela kullanmaları bu israflar arasında sayıldı. Düz israf alanları da bireysel olarak herkesin evde veya işyerinde; gıda, enerji, kâğıt ve su ile ilgili yaptığı bütün israflar gösterildi. Raporda israfın önüne geçebilmek amacıyla önerilere de yer verildi.