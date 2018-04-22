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    83 yaşındaki yaşlı kadının katili şoke etti

    DHA
    22.04.2018 - 10:18 | Son Güncelleme:

    ADANA’da evinde ölü bulunan Elif Tul’u (83), torunu İsmail Canik’in (27) çarşafla boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. İsmail Canik’in, anneannesinin cesedi bulunduğunda gözyaşı döktüğü ve taziyesine katıldığı ortaya çıktı.

    Olay, 17 Nisan’da merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Elif Tul’dan iki gündür haber alamayan çocukları eve geldi. Kapıyı açamayan Tul’un yakınları polisi aradı. Bunun üzerine polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapıyı kırıp içeri girdi. İçeride, Elif Tul’un cesedi bulundu. Bu sırada olay yerinde olan yaşlı kadının torunu İsmail Canik de "Anneannem ölmüş" diyerek ağladı. Tul’un yakınlarını, komşuları sakinleştirdi.

    BOĞULARAK ÖLDÜRMÜŞ

    Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Tul’un yapılan otopsisinde boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

    Polis, evdeki kapılarda zorlanma olmadığı ve yaşlı kadının cebindeki bin lirasının çalındığını saptaması üzerine harekete geçti. Ekipler, katil zanlısının yakınlarından biri olabileceğini değerlendirerek araştırma başlattı, ancak olayın cinayet olduğunu kimseye söylemedi.

    Yaşlı kadının yakınları tek tek sorguya alındı. İşsiz olan torunu İsmail Canik, sorgusunda şüpheli tavırlar sergileyip, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. Canik, emniyetteki çapraz sorguda anneannesini öldürdüğünü itiraf etti. 4 bin lira kredi kartı borcu olduğunu öne süren İsmail Canik, "Borcumdan dolayı eşimle kavga ettik. İşsiz olduğum için, babaannemin yanına giderek 500 lira borç istedim. Parayı vermeyince çarşafla boğdum. Olaydan sonra, sürekli evin önünden geçtim" dedi.

    Boğduğu anneannesinin cesedi bulunduğunda gözyaşı döken ve taziyesine katılıp, başsağlığı dileklerini kabul eden İsmail Canik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

     

    Etiketler: adana , torun cinayeti , gündem
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