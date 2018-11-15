83 ülkeye 452 iade dosyası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasındaki 452 kişi hakkındaki iade dosyalarının, bu kişilerin bulunduğu 83 ülkeye gönderildiğini söyledi.
Çavuşoğlu, üçüncü ülkelere sınır dışı edilenlerin yanı sıra, 21 ülkeyle ikili işbirliğiyle toplam 104 FETÖ mensubunun Türkiye’ye gelmesinin sağlandığını, 21 ülkede FETÖ iltisaklı okullar ve kursların kapatıldığını, 16 ülkede bu okulların Maarif Vakfı’na devredildiğini açıkladı. “FETÖ nedeniyle kariyer memurlarımızın yüzde 23’ünü çıkarmak zorunda kaldık” diyen Çavuşoğlu, dün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Avrupa’yla ilişkiler konusunda da özetle şunları kaydetti:
Â “Önümüzdeki dönemde reformlara devam edeceğiz. Vize serbestisi için kalan altı kriter için çalışmalarımızı yeniden başlattık. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin denetim sürecinden çıkmayı hedefliyoruz. OHAL’in kaldırılması ve OHAL Komisyonu’nun kurulmasıyla iki önemli önceliği zaten karşıladık. Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği, karşılaştığımız her türlü siyasi engele rağmen en önemli stratejik hedeflerimizden biri.”
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