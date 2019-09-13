83. ÖGG sonuçları açıklandı mı? EGM'de ÖGG sonuçları açıklaması var mı?
ÖGG sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce kişinin sınava girdiği ve sonuçlarını beklediği 83. ÖGG sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. ÖGG sonuçları sonrasında vatandaşlar, sertifaka sahibi olacak. Peki, ÖGG sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? Ya da bugün açıklanacak mı? İşte, o konu hakkında EGM'den beklenen sonuç açıklama bilgileri
83. ÖGG sınav sonuçları, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde bugün içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden açıklanacak. Adaylar, ÖGG sınav sonuçları bilgisini, kimlik bilgilerini girerek öğrenebilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları için açıklama var mı? İşte, 83. ÖGG sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler
83. ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
83. Dönem ÖGG sonuçları, herhangi bir aksilik olmaması halinde 13 Eylül Cuma günü adayların erişimine açılacak. Adaylar, kimlik bilgileri ile ÖGG sonuçlarını öğrenebilecek.
2019 yılında gerçekleştirilecek ÖGG sınavlarının tarihi şu şekilde olacak;
|ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE 60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|13 Eylül 2019 Cuma
|20 Ekim 2019 Pazar
|ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE 61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|01 Kasım 2019 Cuma
|08 Aralık 2019 Pazar
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ NELERDİR?
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama,
d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama,
e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme,
f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma,
h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma,
i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama,
j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama,
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak
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