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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
26.11.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

83 FETÖ sanığına verilen hapis cezaları onandı

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83 FETÖ sanığına verilen hapis cezaları onandı

DENİZLİ'de FETÖ/PDY'den yargılanan, aralarında örgütün Türkiye eğitim sorumlusunun da bulunduğu toplam 83 kişiye verilen hapis cezaları Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından onandı. Dava sonucunda en çok cezayı 13 yıl 9 ay ile Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerden sorumlu olduğu belirtilen 'Musa' kod adlı Osman Bikeç aldı.

Denizli'de FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ve çoğunluğu öğretmen olan 22'si firari toplam 112 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Aralarında örgütün sözde eğitim sorumlularından olan, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerden sorumlu olduğu belirlenen 'Musa' kod adlı sanık Osman Bikeç'in de bulunduğu 83 sanığa, 13 yıl 9 ay ile 9 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme, 112 sanıktan 7'sinin beratına karar verdi. Firari 22 sanık hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması ve haklarındaki yakalama kararının infazının beklenmesini kararlaştırdı. Örgüt yöneticiliğinden 13 yıl 9 ay hapis ile en çok cezayı alan Osman Bikeç'in, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olduğu, FETÖ ile bağlantılı Aktif Eğitimciler Sendikası yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev yaptığı, aynı zamanda FETÖ kapsamında faaliyet gösteren Ufuk Eğitimciler Federasyonu üyesi olduğu da belirlendi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği hapis cezalarını onadı.

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