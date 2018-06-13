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    83 bin Suriyeli ülkesine döndü

    Ferhat DERVİŞOĞLU/DHA
    13.06.2018 - 14:08 | Son Güncelleme:

    RAMAZAN Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısından çıkış yapan Suriyeli sayısı, 83 bin oldu.

    İç savaş nedeniyle sığındıkları Türkiye’de farklı illerde yaşayan Suriyelilerin, Ramazan Bayramı’nı yakınlarıyla geçirmek için ülkelerine gidişleri bugün sona eriyor. Reyhanlı’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla çıkış yapıyor. 21 Mayıs’ta başlayan çıkışlarda ülkesine giden Suriyeli sayısının, 83 bin olduğu belirtildi. Hediyelik eşyalarını da yanlarında götüren Suriyelilerin dönüşü ise 18 Haziran günü başlayacak ve 15 Eylül’e kadar devam edecek.

    Etiketler: Suriye , Bayram , son dakika , haberler
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