83 bin Suriyeli ülkesine döndü

İç savaş nedeniyle sığındıkları Türkiye’de farklı illerde yaşayan Suriyelilerin, Ramazan Bayramı’nı yakınlarıyla geçirmek için ülkelerine gidişleri bugün sona eriyor. Reyhanlı’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla çıkış yapıyor. 21 Mayıs’ta başlayan çıkışlarda ülkesine giden Suriyeli sayısının, 83 bin olduğu belirtildi. Hediyelik eşyalarını da yanlarında götüren Suriyelilerin dönüşü ise 18 Haziran günü başlayacak ve 15 Eylül’e kadar devam edecek.