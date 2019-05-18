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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU/İSTANBUL
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'82 milyonu kucaklayacağız'

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'82 milyonu kucaklayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul’da muhtarlarla buluştuğu iftar programında, “Millet olarak maruz kaldığımız tüm saldırıların üstesinden gelmeyi, birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza ve devletimize olan güçlü bağlılığımız sayesinde başardık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlarla 50. kez dün İstanbul’da iftarda bir araya geldi. Haliç Kongre Merkezi’ndeki iftarda konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BAŞKA ÇÖZÜM GÖRMÜYORUZ

“Millet olarak maruz kaldığımız tüm saldırıların üstesinden gelmeyi, birliğimize, beraberliğimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza, devletimize, geleceğimize olan güçlü bağlılığımız sayesinde bugünlere geldik ve bunu başardık. Bugün de Türkiye için demokrasiden, hukuk devletinden, sosyal devletten, 82 milyonun tamamını kucaklayan ve Türkiye ortak paydasından başka bir çözüm yolu görmüyoruz, düşünmüyoruz. Onun için ne diyoruz: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizim başka çıkış yolumuz yok.

Biz tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi, ezanlarımızın dinmemesi, bayrağımızın inmemesi için tüm gücümüzle bu vatanı savunacağız. Dün Çanakkale’de ve istiklal harbinde, bugün 15 Temmuz’da yarın tehdit her nerede karşımıza çıkarsa oradaki kanımızın son damlasına kadar savaşacak ama boynumuza tasma taktırmayacağız.

SAYGIYLA KARŞILADIK

YSK haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını vermiştir. YSK kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamış olmasına dayanmıyor, kararını verirken hem bu durumu hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usulsüzleri gözeterek her ikisinin birden çakıştığı sandıkları dikkate almıştır.

ISRARLA SÖYLÜYORLAR

Seçimin yenilenmesi kararını itibarsızlaştırmak isteyenler ısrarla şunu söylüyor: Aynı zarfa, 4 farklı oy konduğu halde nasıl olur da sadece İBB seçimleri yenilenir? Aslında YSK bunun da cevabını veriyor. Sandık kurulu üyeleri ve oy sayım döküm cetvelindeki hataların birlikte yaşandığı 123 sandık, İstanbul’un 26 ayrı ilçesine aittir. Bu sandıklardaki sorunlu oyların ilçe belediye başkanlığına dağılımına bakıldığında büyükşehirde olduğu gibi, seçim sonucunu değiştirecek bir tablo ortaya çıkmıyor. 26 ilçenin her birinde ilçe belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar, büyükşehirde toplandığında seçimin neticesini tersine çevirebiliyor.

MUHTARLIK SEÇİMLERİNİN AYRILMASINDA YARAR VAR

Biz CHP adayının mazbatasının alınıp, AK Parti adayına verilmesini istemedik. Böyle bir şeye asla rıza da göstermeyiz. Burada yapılan iş, birçok kanunsuzluk ve usulsüzlük tespit edilen bir seçimin milli iradenin tercihlerini en doğru şekilde yansıtmak üzere tekrarlanmasından ibarettir.
Muhtarlık seçimlerinin de, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılmasının her iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecektir.”

 

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