82. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç takvimi
ÖGG sınav sonuçları, özel güvenlik görevlisi olabilme adına sınava giren kişilerin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. 82. ÖGG sınav sonuçları kapsamında yeni dönemde özel güvenlik görevlisi olup olamayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin araştırdığı 82. dönem ÖGG sonuçları hakkında bazı bilgiler
82. Dönem ÖGG sonuçları, açıklandığı an itibariyle internet üzerinden kolayca öğrenilebilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın değerlendirdiği 82. dönem ÖGG sınavı için sonuçlar, kimlik bilgileri ile sorgulanabilecek. İşte, 82. dönem ÖGG sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler
82. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
82. dönem ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın takvimine göre 19 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler, ÖGG sınav sonuçlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
Bu yıl gerçekleşecek olan diğer sınavların tarihi şu şekilde;
|SINAVIN ADI
|EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
|SINAV TARİHİ
|ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM VE 59.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|19 Temmuz 2019 Cuma
|25 Ağustos 2019 Pazar
|ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE 60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|13 Eylül 2019 Cuma
|20 Ekim 2019 Pazar
|ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE 61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|01 Kasım 2019 Cuma
|08 Aralık 2019 Pazar
|B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|17 Mart 2019 Pazar
|C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|28 Temmuz 2019 Pazar
|A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|15 Eylül 2019 Pazar
|SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI
|10 Kasım 2019 Pazar
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|30 Nisan 2019 Salı
|HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK
|20 Haziran 2019 Perşembe
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI
|Mayıs/Haziran 2019
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