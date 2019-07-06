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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri82. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 yılı sınav takvimi
GeriGündem 82. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 yılı sınav takvimi
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06.07.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

82. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 yılı sınav takvimi

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82. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 yılı sınav takvimi

30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen 82. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Özel Güvenlik Görevlisi olmak için başvuruda bulunan ve sınav sürecini geride bırakan adaylar, şimdi sonuç tarihini merak ediyor. Peki, ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınavının tamamlanması ve soru-cevap duyurusu ardından gözler sonuçlara çevrildi. 82. dönem ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih Emniyet Genel Müdürlüğü takviminde yer alıyor. Bu yılın takvimine göre, 30 Haziran'da yapılan ÖGG 82. dönem sınavının sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

ÖZEL GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2019 YILI SINAV TAKVİMİ

SINAVIN ADIEĞİTİM BİTİŞ TARİHİSINAV TARİHİ
ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİM VE 56.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI11 Ocak 2019 Cuma17 Şubat 2019 Pazar
ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM VE 57.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI15 Mart 2019 Cuma21 Nisan 2019 Pazar
ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM VE 58.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI17 Mayıs 2019 Cuma30 Haziran 2019 Pazar Saat:14:30
ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM VE 59.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI19 Temmuz 2019 Cuma25 Ağustos 2019 Pazar
ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE 60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI13 Eylül 2019 Cuma20 Ekim 2019 Pazar
ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE 61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI01 Kasım 2019 Cuma08 Aralık 2019 Pazar
B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 17 Mart 2019 Pazar
C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 28 Temmuz 2019 Pazar
A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 15 Eylül 2019 Pazar
SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI 10 Kasım 2019 Pazar
ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 30 Nisan 2019 Salı
HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK 20 Haziran 2019 Perşembe
 
ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI Mayıs/Haziran 2019
 
 
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