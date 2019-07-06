82. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 yılı sınav takvimi
30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen 82. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Özel Güvenlik Görevlisi olmak için başvuruda bulunan ve sınav sürecini geride bırakan adaylar, şimdi sonuç tarihini merak ediyor. Peki, ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınavının tamamlanması ve soru-cevap duyurusu ardından gözler sonuçlara çevrildi. 82. dönem ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih Emniyet Genel Müdürlüğü takviminde yer alıyor. Bu yılın takvimine göre, 30 Haziran'da yapılan ÖGG 82. dönem sınavının sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.
ÖZEL GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2019 YILI SINAV TAKVİMİ
|SINAVIN ADI
|EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
|SINAV TARİHİ
|ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİM VE 56.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|11 Ocak 2019 Cuma
|17 Şubat 2019 Pazar
|ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM VE 57.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|15 Mart 2019 Cuma
|21 Nisan 2019 Pazar
|ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM VE 58.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|17 Mayıs 2019 Cuma
|30 Haziran 2019 Pazar Saat:14:30
|ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM VE 59.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|19 Temmuz 2019 Cuma
|25 Ağustos 2019 Pazar
|ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE 60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|13 Eylül 2019 Cuma
|20 Ekim 2019 Pazar
|ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE 61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI
|01 Kasım 2019 Cuma
|08 Aralık 2019 Pazar
|B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|17 Mart 2019 Pazar
|C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|28 Temmuz 2019 Pazar
|A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI
|15 Eylül 2019 Pazar
|SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI
|10 Kasım 2019 Pazar
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI
|30 Nisan 2019 Salı
|HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK
|20 Haziran 2019 Perşembe
|ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI
|Mayıs/Haziran 2019
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