81 yaşındaki kadına önce gözaltı sonra para cezası

YÜREĞİR ilçesinde, iddiaya göre, 81 yaşındaki Gazal K. su faturasını uzun süre ödemedi. Bunun üzerine Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri yaşlı kadının evine gelip borcu tahsil etmek istedi. Ancak kadın parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine ASKİ yetkilileri kadına süre tanıdı ancak bu sürede de yaşlı kadın borcunu ödemedi.

Bunun üzerine yeniden eve gelen ASKİ ekibi sayacı mühürleyip suyu kesti. Görevliler gittikten sonra yaşlı kadın mührü kırarak suyu kullanmaya devam etti. ASKİ ise bir süre sonra saat mühürlenmesine rağmen suyun kullanıldığını tespit edince kadından şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine yaşlı kadın gözaltına alınıp Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Adli Tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı kadın ve yakını, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Yakınının yardımıyla yürüyebilen Gazal K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan yaşlı kadına 3 bin lira idari para cezası kesildi.

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