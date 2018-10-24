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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.10.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

81 yaşındaki kadın tüfekle direndi!

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Denizli’de 81 yaşındaki yaşlı bir kadın hırsızlık için evine giren 52 yaşındaki erkek şahsı tüfekle vurdu. Yaralı şahıs ise kadından 10 Cumhuriyet altını çalarak kendi imkanları ile hastaneye gitti. Olayın ardından gözaltına alınan yaşlı kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Edinilen bilgiye göre, olay Honaz’ın Akbaş Mahallesi’nde meydana geldi. Gece geç saatlerde yaşanan olayda iddialara göre, Kadir A., (52) isimli adam aynı mahallede oturan ve yalnız yaşayan 82 yaşındaki Cennet Çakır isimli yaşlı kadının evine girdi. Elektrikler kesik olduğu için evine giren şahsı tanımayan Çakır, önce bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada Kadir A., isimli şahıs yaşlı kadının bağırdığını görünce boynunu sıkıp ve vurarak susturmaya çalıştı.

Boğuşmaya başlayan ikili odanın içerisindeki kurulu sobayı da devirdi. Adamın elinden kurtulan Çakır, yanındaki yastığın altında bulunan ve çifteli diye tabir edilen tüfekle Kadir A.’ya ardı ardına 2 el ateş etti. Yaralanan Kadir A., iddialara göre yaralı halde kadının belindeki kuşakta bulunan 10 adet Cumhuriyet altınını alarak evden kaçtı. 

Alınan bilgilerde, yaralı halde yakınları ile irtibata geçen Kadir A., mahalle dışına kadar aile üyelerinden birine ait otomobil ile gittikten sonra 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Yolda ambulansa alınan Kadir A., tedavi edilmek üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadir A., ilk ifadesinde mahalle girişinde kimin ateşlediği belli olmayan tüfekle vurulduğunu söylediği belirtildi. 

Olayın ardından çevredekiler jandarmaya bilgi vererek yardım istemesi üzerine kısa süre de olay yerine gelen ekipler hemen inceleme başlattı. Bu sırada darp edilen yaşlı kadın olay yerine yerien çağrılan ambulans ile önce tedavi edilmek üzere Honaz Devlet Hastanesi’ne, ardından jandarma karakoluna götürüldü. Darp edilerek 10 adet cumhuriyet altınının çalındığını ve şüpheli Kadir A.’dan şikayetçi olduğunu kaydetti. İfadesi alınan 81 yaşındaki Cennet Çakır savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. 

“Bir anda boynumu sıktı ve üzerime bindi” 

Yaşadığı dehşeti gazetecilere anlatan Çakır, büyük bir korku yaşadığını söyleyerek şikayetçi olduğun yeniledi. Evine camının kırılıp ve elektriklerinin kesilerek girildiğini dile getiren Çakır, “Aklım başıma geldiğinde yastığın altından tüfeği alıp ateşledi. Göğemi attım, yere mi attım (ateşledim) bilmiyorum. Şuurum kayboldu, benim yaşım kaç? Çok korktum, ondan sonra üzerini yokladım ve baktım ki altınımı falan alıp gitmiş. 10 tane altınımı aldı. Ben onu görmeden ateş ettim.

Eve camı kırarak girmiş. Bende ses olunca uyandım. Bir anda boynumu sıktı ve üzerime bindi. Şuurum kayboldu, tüfeği iki defa ateşledim. Yüzünü kapatmıştı sadece gözleri görünüyordu. Ama her tarafı soyan o. Bir tek ben değilim böyle olan. Muhtara imza veriyordu, bitince bir daha başlamış” dedi. 

81 yaşındaki kadın tüfekle direndi

“Şüpheli sabıkalı çıktı” 

Olay sonrası hastanede tedavisi devam eden Kadir A.’nın sabıkasının olduğu, benzer suçlardan 4 yıla yakın ceza aldığı ve denetimlik serbestlik kapsamında serbest bırakıldığı ve 2017 yılında mahalle muhtarına her gün imza vererek serbest olduğu öğrenildi. Karnından vurulan Kadir A.’nın hastanede gözetim altında olduğu ve durumunun düzelmesi sonrası geniş kapsamlı olarak ifadesinin alınacağı öğrenildi. 

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