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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

81. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!

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81. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak ya da halihazırda var olan belgelerini yenilemek için sınavlara katılım gösteren binlerce kişi, ÖGG sonuçları ile birlikte sonraki aşamalara geçiş yapacak. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı ÖGG sonuçları hakkında detaylı bilgiler

ÖGG sonuçları için merakla beklenen güne yaklaşıldı. Sınavın üzerinden belirli bir süre geçmesinin ardından adayların erişimine açılan ÖGG sonuçları, kimlik bilgileri ile öğrenilebilecek. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

81. ÖGG sınavı sonuçları, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 10 Mayıs 2019 tarihinde duyurulacak. Sınav sonuçlarına itiraz süreci ise 11-15 Mayıs tarih aralığı olacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ NELERDİR?

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,

c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama,

d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama,

e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme,

f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma,

h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma,

i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama,

j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama,

k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.

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