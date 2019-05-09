81. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak ya da halihazırda var olan belgelerini yenilemek için sınavlara katılım gösteren binlerce kişi, ÖGG sonuçları ile birlikte sonraki aşamalara geçiş yapacak. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı ÖGG sonuçları hakkında detaylı bilgiler
ÖGG sonuçları için merakla beklenen güne yaklaşıldı. Sınavın üzerinden belirli bir süre geçmesinin ardından adayların erişimine açılan ÖGG sonuçları, kimlik bilgileri ile öğrenilebilecek. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
81. ÖGG sınavı sonuçları, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 10 Mayıs 2019 tarihinde duyurulacak. Sınav sonuçlarına itiraz süreci ise 11-15 Mayıs tarih aralığı olacak.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ NELERDİR?
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama,
d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama,
e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme,
f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma,
h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma,
i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama,
j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama,
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.
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