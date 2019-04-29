81. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG'de son durum
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı 21 Nisan 2019 tarihinde tamamlandı. Sorular ve cevapların yayımlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, 81. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG'de son durum
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Dair Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan 81. Temel Eğitim ve 57. Yenileme Sınavı (ÖGG) sonuçlarının açıklanacağı tarih için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre sınav sonuçları 10 Mayıs 2019 tarihinde duyurulacak. Sınav sonuçlarına itiraz süreci ise 11-15 Mayıs tarih aralığı olacak.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir.
Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.
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