81. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG), olmak için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açtığı sınava katılım gösteren binlerce aday, kurumun yayımlayacağı sonuçlar için bekleyişine başladı. Yayımladığı sınav takvimine göre 24 Nisan Çarşamba günü sorular ve cevapları yayımlanacak olan ÖGG'nin sonuçları ise yine takvimde belirtilen tarihte gerçekleşecek. Peki, 81. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte,o konu hakkında bazı bilgiler
ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının girilmeye başlandığı sürecin ardından mayıs ayı içerisinde sınav sonuçları açıklanacak. İşte, 81. ÖGG sınav sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
81. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih 10 Mayıs 2019 olacak. Sınav sonuçlarına itiraz süreci ise 11-15 Mayıs tarih aralığı olacak.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak
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