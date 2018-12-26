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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
26.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

'81 milyona ‘Haddini bil’ diyorsun, birisi de sana diyecek'

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'81 milyona ‘Haddini bil’ diyorsun, birisi de sana diyecek'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkındaki soruşturma için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Sen 81 milyona ‘Haddini bil’ diyorsun. Birisi de sana ‘Haddini bil’ diyecek. Sanatçı dilediği gibi eleştirebilir, siyasetçi buna katlanmak zorundadır” diye seslendi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

SANATÇI DİK DURUR

“Demokrasi, insanların düşüncelerini özgürce açıkladıkları rejimin adıdır. Demokrasilerde aykırı kişiler vardır. Aykırı kişilerin başında sanatçılar gelir. Sanatçılar özü itibarıyla her ortamda demokrasiyi ve insan haklarını savunur. Onlar gücün önünde eğilmezler, sanatçı dik durur ve onuruyla durur. Demokrasi demek tahammül demektir. ‘Efendim beni kimse eleştiremez!’ İyi de sen kimsin? ‘Efendim ben cumhurbaşkanıyım.’ Sen o koltuğa meşru bir seçimle mi geldin? O koltuğa şartları kendi lehine dönüştürerek geldin.

BENİ DAHA FAZLA ELEŞTİRİYORLAR

‘Kadıköy’de oturanlar kaymak tabakadır’ diye beyefendinin lafı var. Müjdat Gezen de demiş ki ‘Haddini bil’. ‘Vay sen bana nasıl haddini bil dersin.’ Sen 81 milyona ‘Haddini bil’ diyorsun. Birisi de sana ‘Haddini bil’ diyecek. Haddini bileceksin sen de.! Olay budur. Ki bu toplantıda beni daha fazla eleştiriyorlar. Ben ağzımı açıp bir şey mi söyledim? Sanatçıdır, eleştirir. Siyasetçinin ders çıkarma hakkı vardır. Çıkıyorsunuz, ‘Yargıda bunun hesabını vereceksiniz, size göstereceğiz’ diyorsunuz. Talimat veriyorsunuz. Hitler de o talimatı veriyordu. ‘Sanatçı müsveddesi’ demiş. Müsveddenin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan aynaya bak, göreceksin kardeşim.

İSRAİL İLE AL TAKKE, VER KÜLAH

Şimdi yeni bir tezgâh kurdular. Netanyahu’ya, ‘Sen Erdoğan’ı kötüle, Erdoğan da seni kötülesin’ diyorlar. Al takke, ver külah... Ben İsrail’i, sen Türkiye’yi kandırırsın. Geldiğimiz nokta budur. Bu kibir abidesine sormak isterim; sen bu kadar İsrail’e kızıyorsan damadını niye gönderdin İsrail’e? Neyin pazarlığını yapıyordu?

ASGARİ ÜCRET NİYE 2 BİN 200 DEĞİL?

Bu bütçe asgari ücretlilere ne getirdi? 2 bin 20 lira açıklamışlar. Niye 2 bin 200 lira değil. ‘Kılıçdaroğlu 2 bin 200 lira dedi, acaba buna denk getirirsek sesini keser mi?’ Kesmem, 2 bin 200 lirayı CHP’nin bütün belediyelerinde 1 Ocak’tan itibaren uygulayacağız. Kazanacağımız bütün belediyelerdeki işçilere de o sözü veriyoruz. Hiçbir işçinin kılına dokunmayacağız. Çalışanların yüzde 40’ı asgari ücretle geçiniyor. Esnafın durumu nedir? O daha da felaket. Suriyeli dükkân açar vergi vermez, bizimki vergi verir.

11 BİN DOLAR MİLLİ GELİR NEREDE

İkinci 100 günlük eylem planında obezite ile mücadele için 30 adet merkezin açılması... Nerede açılacak, sarayda açılacak. Vatandaşın karnı aç kardeşim. Bas bas bağırıyor; ‘Kişi başına milli geliri 11 bin dolara çıkardık’ diyor. Beş kişilik bir aileye 55 bin dolar gelmesi lazım. Ayda 24 bin lira yapıyor. Nerede bu para? Vatandaşın büyük bölümü borç batağı içinde. Türkiye’yi iliklerine kadar sömürdüler.” 

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