'81 milyona ‘Haddini bil’ diyorsun, birisi de sana diyecek'

SANATÇI DİK DURUR

“Demokrasi, insanların düşüncelerini özgürce açıkladıkları rejimin adıdır. Demokrasilerde aykırı kişiler vardır. Aykırı kişilerin başında sanatçılar gelir. Sanatçılar özü itibarıyla her ortamda demokrasiyi ve insan haklarını savunur. Onlar gücün önünde eğilmezler, sanatçı dik durur ve onuruyla durur. Demokrasi demek tahammül demektir. ‘Efendim beni kimse eleştiremez!’ İyi de sen kimsin? ‘Efendim ben cumhurbaşkanıyım.’ Sen o koltuğa meşru bir seçimle mi geldin? O koltuğa şartları kendi lehine dönüştürerek geldin.

BENİ DAHA FAZLA ELEŞTİRİYORLAR

‘Kadıköy’de oturanlar kaymak tabakadır’ diye beyefendinin lafı var. Müjdat Gezen de demiş ki ‘Haddini bil’. ‘Vay sen bana nasıl haddini bil dersin.’ Sen 81 milyona ‘Haddini bil’ diyorsun. Birisi de sana ‘Haddini bil’ diyecek. Haddini bileceksin sen de.! Olay budur. Ki bu toplantıda beni daha fazla eleştiriyorlar. Ben ağzımı açıp bir şey mi söyledim? Sanatçıdır, eleştirir. Siyasetçinin ders çıkarma hakkı vardır. Çıkıyorsunuz, ‘Yargıda bunun hesabını vereceksiniz, size göstereceğiz’ diyorsunuz. Talimat veriyorsunuz. Hitler de o talimatı veriyordu. ‘Sanatçı müsveddesi’ demiş. Müsveddenin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan aynaya bak, göreceksin kardeşim.

İSRAİL İLE AL TAKKE, VER KÜLAH

Şimdi yeni bir tezgâh kurdular. Netanyahu’ya, ‘Sen Erdoğan’ı kötüle, Erdoğan da seni kötülesin’ diyorlar. Al takke, ver külah... Ben İsrail’i, sen Türkiye’yi kandırırsın. Geldiğimiz nokta budur. Bu kibir abidesine sormak isterim; sen bu kadar İsrail’e kızıyorsan damadını niye gönderdin İsrail’e? Neyin pazarlığını yapıyordu?

ASGARİ ÜCRET NİYE 2 BİN 200 DEĞİL?

Bu bütçe asgari ücretlilere ne getirdi? 2 bin 20 lira açıklamışlar. Niye 2 bin 200 lira değil. ‘Kılıçdaroğlu 2 bin 200 lira dedi, acaba buna denk getirirsek sesini keser mi?’ Kesmem, 2 bin 200 lirayı CHP’nin bütün belediyelerinde 1 Ocak’tan itibaren uygulayacağız. Kazanacağımız bütün belediyelerdeki işçilere de o sözü veriyoruz. Hiçbir işçinin kılına dokunmayacağız. Çalışanların yüzde 40’ı asgari ücretle geçiniyor. Esnafın durumu nedir? O daha da felaket. Suriyeli dükkân açar vergi vermez, bizimki vergi verir.

11 BİN DOLAR MİLLİ GELİR NEREDE

İkinci 100 günlük eylem planında obezite ile mücadele için 30 adet merkezin açılması... Nerede açılacak, sarayda açılacak. Vatandaşın karnı aç kardeşim. Bas bas bağırıyor; ‘Kişi başına milli geliri 11 bin dolara çıkardık’ diyor. Beş kişilik bir aileye 55 bin dolar gelmesi lazım. Ayda 24 bin lira yapıyor. Nerede bu para? Vatandaşın büyük bölümü borç batağı içinde. Türkiye’yi iliklerine kadar sömürdüler.”