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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.08.2019 - 05:44, Son Güncelleme:

Diyanet bilgisi: Bayram namazı saati hangi ilde kaçta? Bayram namazı kaçta kılınacak?

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Diyanet bilgisi: Bayram namazı saati hangi ilde kaçta? Bayram namazı kaçta kılınacak?

Günün ilk ışıkları itibariyle merak edilen bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, internet üzerinden sorgulanmaya devam ediliyor. Bayram namazının saat kaçta kılınacağı konusunda detayları araştıran vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgileri sorguluyor. Peki, başkanlığın yayımladığı bayram namazı saatleri bilgisine göre hangi ilde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı saati, sabahın ilk ışıkları itibariyle camilere doğru harekete geçecek olan birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. 81 ilde binlerce camide kılınacak olan bayram namazı, Türkiye’nin en doğusu olan Iğdır’da 05.48, en batısı olan Çanakkale’de ise 06.59’da kılınacak. İşte, tüm illerin bayram namazı saatleri ve detaylı bilgiler

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Bayram namazının kılınacağı saatler illere göre şu şekilde;

"Adana: 06.27,

Adıyaman: 06.14,

Afyon: 06.44,

Ağrı: 05.53,

Aksaray: 06.31,

Amasya: 06.20,

Ankara: 06.33,

Antalya: 06.46,

Ardahan: 05.52,

Artvin: 05.55,

Aydın: 06.56,

Balıkesir: 06.53,

Bartın: 06.33,

Batman: 06.03,

Bayburt: 06.03,

Bilecik: 06.44,

Bingöl: 06.04,

Bitlis: 05.58,

Bolu: 06.37,

Burdur: 06.47,

Bursa: 06.48,

Çanakkale: 06.59,

Çankırı: 06.29,

Çorum: 06.24,

Denizli: 06.51,

Diyarbakır: 06.06,

Düzce: 06.38,

Edirne: 06.56,

Elazığ: 06.09,

Erzincan: 06.07,

Erzurum: 05.59,

Eskişehir: 06.43,

Gaziantep: 06.19,

Giresun: 06.09,

Gümüşhane: 06.06,

Hakkari: 05.53,

Hatay: 06.25,

Iğdır: 05.48,

Isparta: 06.45,

İstanbul: 06.47,

İzmir: 06.58,

Kahramanmaraş: 06.20,

Karabük: 06.32,

Karaman: 06.36,

Kars: 05.51,

Kastamonu: 06.27,

Kayseri: 06.24,

Kırıkkale: 06.31,

Kırklareli: 06.53,

Kırşehir: 06.29,

Kilis: 06.21,

Kocaeli: 06.43,

Konya: 06.37,

Kütahya: 06.45,

Malatya: 06.13,

Manisa: 06.57,

Mardin: 06.05,

Mersin: 06.30,

Muğla: 06.55,

Muş: 06.00,

Nevşehir: 06.28,

Niğde: 06.29,

Ordu: 06.11,

Osmaniye: 06.24,

Rize: 06.01,

Sakarya: 06.41,

Samsun: 06.17,

Siirt: 06.00,

Sinop: 06.21,

Sivas: 06.17,

Şanlıurfa: 06.13,

Şırnak: 05.58,

Tekirdağ: 06.53,

Tokat: 06.18,

Trabzon: 06.04,

Tunceli: 06.07,

Uşak: 06.49,

Van: 05.53,

Yalova: 06.46,

Yozgat: 06.25,

Zonguldak: 06.35."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.

Bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı aşağıdaki video üzerinden de öğrenebilirsiniz.

İnegöl'de 1,5 tonluk tosun 29 bin TL'ye satıldıKurban Bayramı'na bir gün kala hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor. Erzurum'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine kurbanlık için getirilen 1,5 tonluk "Aslan" isimli tosun, ikinci el araba fiyatına satışa sunuldu. 33 bin TL'ye satılması beklenen tosun 29 bin TL'ye İnegöllü bir iş adamına satıldı.
daha fazla video için
Bayram namazı nasıl kılınır
Bayram namazı nasıl kılınır?

Çin’de Müslümanlar, Kurban Bayramı için camileri doldurdu.

Başkent Pekin’deki kentin en eski ve büyük camilerinden biri olan Niucie Camisi'nde bir araya gelen yediden yetmişe Çinli Müslümanlar bayram namazı için saf tuttu. Caminin tıklım tıklım dolduğu bayram namazı sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Namazın kılınmasının ardından kurbanlıklar görevliler tarafından kesildi.

Pekin’de Kurban Bayramı için hayvan pazarı bulunmadığı için Çinli Müslümanların bir kısmı kurbanlıklarını camiler üzerinden sipariş veriyor. Şandong ve Hıbey eyaletlerinden gelen kurbanlıklar camilerdeki kesimhanelerde namaz sonrası kesiliyor.

Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huilerin ve Uygurların Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.

KURBANIN HÜKMÜ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynağına göre, sözlükte yaklaşmak, Allah‟a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah‟a yaklaşmak ve
O‟nun rızasına ermek için ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidin, Reddu‟l-Muhtâr, VI, 312). Kurban Bayramında kesilen kurbana udhiye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk‟a
yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, elBahru‟r-Râik, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakka yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü‟l-Müctehid, Mısır, 1975, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, IV, 70). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Kurban, bir Müslüman‟ın bütün varlığını gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

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