81 ile Emine Bulut genelgesi
KIRIKKALE’de Emine Bulut’un eşi tarafından öldürülmesinden sonra İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) 81 il emniyet müdürlüğüne genelge gönderdiği de öğrenildi.
Genelgede kadına, çocuğa şiddet konusunda azami hassasiyetin gösterilmesi istenirken, polise yansıyan tüm olayların en ince detayına kadar ele alınması, tüm tutanakların tutulması, hiçbir boşluk kalmayacak şekilde gerekli evrak ve tutanakların tanzim edilmesi istendi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle