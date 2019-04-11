81 ilde ortak açıklama
Türkiye’nin 81 ilindeki CHP il başkanları dün saat 13.00’te kendi illerinde eşzamanlı açıklama yaparak Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) göreve çağırdı.
Açıklamada, “YSK baskılara boyun eğmemek zorunda” denildi. İstanbul’daki açıklamayı Seyrantepe’deki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptı. Kaftancıoğlu ortak açıklamanın ardından sorulara yanıt verdi. Canan Kaftancıoğlu, “Oy sayımlarında bir yavaşlama mı var” sorusuna, şu yanıtı verdi: “İstanbul’da 31 bin 186 sandığın 30 bin 147’si sayıldı. Bu da yüzde 97. Şu an itibarıyla İstanbul’un 4 ilçesinde Pendik, Avcılar, Esenyurt ve Maltepe’de sayımlar devam ediyor. Güncel farkımız 14 bin 119 ve dün (önceki gün) 57 sandığın sayılması kararı verilmişti. O sandıklarda bizlerin lehine sonuçlar çıktı. Sayarak oyu kapatma gibi bir gündem yok. Artık bu süreci bitirelim ve İstanbul halkı rahatlasın.”
İKİNCİ KEZ MAZBATA TALEBİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu’na mazbata verilmesi için ikinci kez İstanbul İl Seçim Kurulu’na dilekçe verdi. Kaftancıoğlu yaptığı basın açıklamasında, kendilerinin Ekrem İmamoğlu başkanlığında İstanbul’a hizmet edeceğini söyleyerek, “AKP de 5 yıl boyunca muhalefetini etsin. 5 yıl sonra yerel seçimler olacaktır. O zaman o seçimlerde İstanbul halkı bir kez daha kararını verir” dedi.
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