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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.11.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

81 ilde operasyon... Aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

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81 ilde operasyon... Aranan 2 bin 546 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 81 ilde gerçekleştirilen aranan şahıslar operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 546 kişi yakalandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacı ile aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik ülke genelinde dün eş zamanlı, 'aranan şahıslar operasyonu' düzenlendi.

7 bin 800 ekip, 27 bin 172 personelin görev aldığı operasyonlarda, 6 bin 66 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 592 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 299 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 88 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 33 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 7 kişi olmak üzere, bin 19'u hükümlü, bin 527'si yakalama emri ile aranan toplam 2 bin 546 kişi yakalandı.

Bunlardan 'adam öldürme' suçundan 17, 'hırsızlık' suçundan 258, 'yaralama' suçundan 373, 'cinsel' suçlardan 37, 'yağma' suçundan 45, 'dolandırıcılık' suçundan 85, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 88, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan 30, 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak' suçundan 11, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Ayrıca operasyonlarda kayıp olarak aranan 5 çocuk ve 11 yetişkin de bulundu. Yapılan aramalarda, 1 adet uzun namlulu silah, 9 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet mermi, 2 adet kesici/delici alet, 3 adet kurusıkı tabanca, 3,09 gram eroin ve 9 gram esrar ele geçirildi.

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