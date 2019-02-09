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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
09.02.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

81 ilde okul çevrelerinde denetim yapıldı: Aranan 2675 kişi yakalandı

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81 ilde okul çevrelerinde denetim yapıldı: Aranan 2675 kişi yakalandı

Polis ve jandarmanın, 81 ilde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik yaptığı denetimlerde, çeşitli ihlallerden bin 733 servis sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 2 bin 675 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde yapılan 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması' ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre; ülke genelinde dün yapılan denetimlere Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerinden 48 bin 673 personel katıldı.

31 bin 600 okul servis aracında yapılan denetimlerde, 'okul servis araçları yönetmeliğine uymamak', 'emniyet kemeri takmamak', 'fazla yolcu taşımak' gibi nedenlerden bin 733 servis sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 243 servis aracı trafikten men edildi.

81 ilde okul çevrelerinde denetim yapıldı: Aranan 2675 kişi yakalandı
2 BİN 675 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Okul çevreleri ile park ve bahçeler, metruk binalarda yapılan kontrollerde ise 362 bin 202 kişi sorgulandı. 2 FETÖ/PDY, 24 uyuşturucu suçları, 12 cinsel suçlar, 63 yaralama, 31 hırsızlık,18 dolandırıcılık, 25 tehdit, 10 hakaret, 5 kayıp çocuk, 2 bin 261 yoklama kaçağı-bakaya, 224 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 bin 675 aranan kişi yakalandı. Bu kişiler üzerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 17 av tüfeği, 126 mermi-fişek, 6 kesici-delici alet ile 8 kurusıkı tabanca, 61 gram eroin, 385 gram esrar, 81 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap ve 2 bin 752 paket kaçak sigara ele geçirildi.

81 ilde okul çevrelerinde denetim yapıldı: Aranan 2675 kişi yakalandı
198 İŞ YERİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Ayrıca, okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, 15 bin 845 okul çevresi ile 26 bin 630 umuma açık yer kontrol edilirken,198 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

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